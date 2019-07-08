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Святослав Вакарчук и партия «Голос» провели акцию против российской пропаганды

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  • 8.07.2019, 12:19
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Украинские патриоты пикетировали канал NewsOne.

Активисты партии "Голос" во главе с лидером певцом Святославом Вакарчуком собрались под зданием телеканала "NewsOne", чтобы протестовать против запланированного телемоста с российским пропагандистским каналом "Россия 24".

Трансляцию с места событий вела пресс-служба партии "Голос" в Facebook.

"С агрессором надо говорить на языке санкций, международного давления и языком оружия. Украина не позволит врагу себя топтать", - сказал Вакарчук на акции протеста "Нет - информационной оккупации Украины".

Представители партии обратились в СНБО и СБУ с просьбой и требованием расследовать, каким образом нынешние владельцы холдинга "Новости" консолидировали в своих руках украинские каналы, которые стали рупором российской пропаганды.

"Мы хотим понимать, за какие деньги были приобретены эти каналы? Соответствует ли это официально декларируемому богатству, в частности, гражданина Тараса Козака, который из официальных источников является владельцем телеканала "NewsOne" и других телеканалов так называемого холдинга "Новости", проверить источники доходов, понять являются ли нарушениями языковых лицензий откровенные провокационные действия", - добавил Вакарчук.

7 июля ведущий программы "Вести недели" на российском пропагандистском канале "Россия 24" Дмитрий Киселев анонсировал проведение телемоста "Надо поговорить", который запланирован на 12 июля и состоится совместно с украинским телеканалом NewsOne, который входит в медиа-группу кума Путина Виктора Медведчука.

Планы провести телемост раскритиковали в партиях "Европейская солидарность" Петра Порошенко и "Голос" Святослава Вакарчука. С обращением против аноносованого телемоста выступил и премьер-министр Украины Владимир Гройсман.


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