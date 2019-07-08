Посольство РФ в Минске требует доступа к задержанным по делу о взрыве 3 июля 17 8.07.2019, 12:23

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Они являются консультантами компании «Пиро-Росс».

Посольство России в Минске требует доступа к гражданам своей страны, которых задержали белорусские силовики после трагедии, произошедшей во время салюта 3 июля. Сейчас сотрудники посольства занимаются поиском адвокатов, передает «Белсат».

Задержаны 25-летний Максим Сапронов и 28-летний Константин Денисов. Они являются консультантами компании «Пиро-Росс», что поставляла пиротехнические снаряды для фейерверка. Задержанные не имеют отношения к изготовлению пиротехники.

«На данный момент сотрудники посольства занимаются этим вопросом. Сейчас мы подключаем к делу адвокатов. А также попросили у Минска доступ к гражданам России. Будем предпринимать все для соблюдения всех их законных прав», — рассказал пресс-секретарь российского посольства в Минске Сергей Араев.

Между тем, в Следственном комитете Беларуси заявляют, что «в процессе заряжания салютных установок представители предприятия-поставщика допустили нарушение порядка работы с фейерверковыми изделиями: они осуществляли механическое воздействие на заряды пиротехники при заряжании мортир, которое не предусмотрено правилами обращения с ними».

Во время салюта 3 июля в Минске прошли 4 взрыва снарядов для фейерверка. От осколков погибла женщина 1955 года рождения и пострадали не менее 10 граждан. Основной версия следствия – сделанные в России фейерверки были некачественными.

Примечательно, что Лукашенко до сих пор не прокомментировал трагические события 3 июля.