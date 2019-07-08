Деды и внуки 4 Телеграм-канал «СерпомПо»

8.07.2019, 12:29

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У Булгакова было: «Доллары в вентиляции». А здесь – «доллары в бронежилетах».

Леденящая история.

Оказывается, один из ФСБшников, арестованных за разбой, внук генерала ФСБ.

Вот это да!

Что здесь? Преемственность поколений? Или их спор между собою? Не так надо было внучек – стал бы генералом, больше мог бы получить? Творческое развитие чекизма на современном этапе? От государственного разбоя к индивидуальному? Поколенческая история, достойная пера нового Тургенева. Или Сорокина.

Особенно смешно, что ФСБшники на обыске у Захарченки крали деньги, вынося их в бронежилетах – выкидывали защитные пластины и вставляли на их место пачки долларов.

У Булгакова было: «Доллары в вентиляции». А здесь – «доллары в бронежилетах». Отличный символ для характеристики нынешних властей.

Вроде как «безопасность государства» и тому подобная серьезность, а на проверку - видимость одна. Ковырни пальцем, оттуда доллары полезут. Воровской патриотизм.

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