Деды и внуки

Деды и внуки4
- Телеграм-канал «СерпомПо»
- 8.07.2019, 12:29
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У Булгакова было: «Доллары в вентиляции». А здесь – «доллары в бронежилетах».
Леденящая история.
Оказывается, один из ФСБшников, арестованных за разбой, внук генерала ФСБ.
Вот это да!
Что здесь? Преемственность поколений? Или их спор между собою? Не так надо было внучек – стал бы генералом, больше мог бы получить? Творческое развитие чекизма на современном этапе? От государственного разбоя к индивидуальному? Поколенческая история, достойная пера нового Тургенева. Или Сорокина.
Особенно смешно, что ФСБшники на обыске у Захарченки крали деньги, вынося их в бронежилетах – выкидывали защитные пластины и вставляли на их место пачки долларов.
У Булгакова было: «Доллары в вентиляции». А здесь – «доллары в бронежилетах». Отличный символ для характеристики нынешних властей.
Вроде как «безопасность государства» и тому подобная серьезность, а на проверку - видимость одна. Ковырни пальцем, оттуда доллары полезут. Воровской патриотизм.
Телеграм-канал «СерпомПо»