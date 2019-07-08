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Как учительница математики открыла студию мультипликации в Барановичах

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  • 8.07.2019, 12:37
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С какими сложностями белоруска столкнулась при открытии своего дела?

Жительница Барановичей Наталья Новик организовала первую в городе студию мультипликации. Она рассказала intex-press.by, с какими сложностями столкнулась при открытии своего дела, легко ли стать мультипликатором и что для этого нужно.

О том, что когда-то придется создавать мультфильмы, Наталья Новик никогда даже не думала. Она и мультиками-то особо не увлекалась. Говорит, что ее всегда больше книги привлекали и в школе она мечтала о профессии учителя.

– У меня мама была учительницей. Но в эту профессию я пошла по примеру моего любимого школьного учителя математики, – вспоминает Наталья.

Однако, попав на практику, девушка едва не отказалась от этой профессии.

– На пятом курсе я попала на практику в старшие классы. И мне совершенно не понравилась обстановка на уроке, то, как ученики себя вели. Я пришла домой и сказала мужу, что не хочу быть учителем, – говорит она.

Но супруг уговорил Наталью не горячиться и отработать в школе хотя бы пару лет. Она согласилась. И вот уже семь лет преподает математику в школе, параллельно занимается репетиторством.

Говорит, работать с детьми ей нравится. Причем настолько, что даже летом она решила с ними не расставаться. Оставалось только придумать, чем их занять.

Бизнес из рисунков дочери

На идею создания студии мультипликации Наталью вдохновили собственные дети.

– Моя десятилетняя дочь Эвелина очень хорошо рисует. Младшей нет четырех лет. И у них была игра: старшая рисует, младшая разукрашивает, потом они вместе вырезают эти фигурки и играют ими.

- Однажды, глядя на это, я подумала: а почему бы не превратить их игру в мультфильм? – рассказывает Наталья.

И она стала искать информацию о создании мультфильмов в интернете. Оказалось, что обучиться этому ремеслу – не такой сложный и длительный процесс, как представлялось. Сложнее было найти, где этому обучаться.

– В Минске уже работают студии мультипликации, и люди писали в интернете, что при университете культуры есть специализированные курсы, но никакой информации на сайте вуза я не нашла. В итоге я записалась на онлайн-курсы в Москве, – вспоминает Наталья.

Полученные знания и навыки она сначала опробовала на собственных детях. Им понравилось. И Наталья всерьез задумалась над тем, чтобы создать студию мультипликации в Барановичах. Тем более что, изучив рынок образовательных услуг, она поняла: ничего подобного в нашем городе нет.

«Потратила несколько зарплат»

Начинать новый и совершенно незнакомый бизнес было очень страшно, говорит Наталья.

– Я постоянно во всем сомневаюсь. Но муж говорит, что нельзя засиживаться на одном месте, нужно пробовать что-то новое. Он поддерживает меня во всех моих идеях, за что ему огромное спасибо, – рассказывает она.

Для начала Наталья составила бизнес-план. Вложений новое дело требовало немалых.

– Я сама не привела бы своего ребенка в пустые стены. Нужна хорошая камера, штативы, компьютеры. Один столик для рисования песком стоит порядка 220 рублей, – поясняет она.

На закупку самого необходимого у Натальи ушло порядка 3000 долларов – большие деньги для учителя. Горожанка говорит, что потратила несколько своих зарплат и почти все отпускные.

Открыть ИП тоже оказалось непростой задачей, ведь до нее за регистрацией подобного вида деятельности никто не обращался. Зато с помещением проблем не возникло: еще до того, как открыть студию, Наталья арендовала офис для занятий репетиторством недалеко от своего дома. В нем и разместилась студия.

Как создаются мультики

Первыми учиться мультипликации к Наталье пришли ее школьники.

– Мои ученики не захотели со мной расставаться. И даже когда шел ремонт, приезжали и помогали мне, – смеется она.

А когда Наталья создала группу студии в соцсетях, к ней стали записываться и совершенно незнакомые люди. В начале июня студия мультипликации Натальи начала свою работу. Ежедневно на занятия приходят две группы детей: малыши в возрасте от 4 до 6 лет занимаются утром, а дети постарше приходят после обеда.

– Изначально я планировала, что каждый ребенок будет создавать свой собственный мультфильм со своими персонажами, бутафорией, фонами. Но дети попросили работать командой. Попробовали. И им, и мне такой вариант пришелся по душе, – рассказывает Наталья.

Благодаря командной работе одного трехчасового занятия хватает на создание полноценного (правда, пока короткометражного) мультфильма без озвучки. Ребята с Натальей вместе придумывают сценарий, потом рисуют персонажей, раскрашивают и вырезают, потом фотографируют, постепенно перемещая их (такой вид съемки называется стоп моушен), а потом с помощью специальной компьютерной программы заставляют их двигаться.

– Когда мы снимали первый мультфильм, кто-то сразу увлекся процессом, а кто-то не очень, – говорит горожанка. – Но когда они увидели результат, глаза загорелись и ребята стали просить снять вторую серию.

Существует стереотип, что мультипликатор должен хорошо рисовать, однако никаких ограничений для занятий в студии мультипликации не существует.

– Я сама думала, что невозможно создавать мультфильмы, если ты не умеешь рисовать. Но оказывается, мультипликаторов даже ругают за идеально нарисованных персонажей. Ребенок сам создает мультфильм, и он должен верить в себя, в свои силы. Поэтому если даже дом получился с косиной, я не буду его поправлять, наоборот, скажу, что это замечательно, – говорит Наталья.

Мультики без отрыва от школы

Несмотря на то, что бизнес Натальи только-только становится на ноги, у горожанки на него большие планы. Не столько материальные (Наталья говорит: если аренда помещения на первых порах окупится, уже хорошо), сколько планы по его развитию. Наталья уже расписала занятия на год вперед и мечтает закупить конструкторы Lego, чтобы с их помощью снимать анимационные мультфильмы. Она планирует также освоить более сложную компьютерную анимацию, найти помещение попросторней и, возможно, ближе к центру, чтобы ее ученикам было удобнее добираться. А в далекой перспективе – нанять себе на смену человека.

Но пока это все лишь в планах. Воплотятся ли они в жизнь, зависит от многих факторов. Поэтому рисковать и полностью уходить из школы в свой бизнес Наталья пока не готова.

– Заработок здесь нестабильный, плюс взносы в ФСЗН надо будет полностью оплачивать. К тому же мне нравится работать в школе, да и от репетиторства тоже не планирую пока отказываться. Будет видно, как пойдет, – резюмирует она.


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