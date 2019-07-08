закрыть
8 июля 2019, понедельник, 15:08
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Мы в одной лодке
Рубрики

Зеленский: Анонсированный телемост – это дешевый пиар-ход перед выборами

16
  • 8.07.2019, 12:39
  • 4,251

Президент Украины прокомментировал провокацию российских пропагандистов.

Анонс телемоста между украинским каналом NewsOne и российским "Россия 24" является "опасным пиар-ходом". Такое мнение 8 июля в Facebook выразил президент Украины Владимир Зеленский.

"Надо поговорить? Согласен! Давайте поговорим. В первую очередь, с вами, дорогие украинцы. Вы разумные люди и должны на минутку отключить и немножко включить голову. Анонсированный телемост – это просто дешевый, но опасный пиар-ход перед выборами, цель которого – снова поделить нас, всех украинцев, на два табора", – заявил Зеленский.

7 июля российский пропагандист Дмитрий Киселев заявил, что 12 июля телеканал "Россия 24" проведет телемост с телеканалом NewsOne.

Собственником телеканала NewsOne в конце 2018 года стал нардеп от Оппозиционного блока Тарас Козак. По данным программы "Наші гроші", он входит в ближайшее окружение главы политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука, который является кумом президента России Владимира Путина.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман и ряд других украинских политиков призвали NewsOne отказаться от этого телемоста. В Совете нацбезопасности и обороны Украины работают над решениями касательно телемоста, сообщил секретарь СНБО Александр Данилюк.

В NewsOne утверждают, что телемост будет проведен "между обычными людьми Украины и России, без политики".

Украинские активисты анонсировали акцию протеста против проведения телемоста.

Глава украинского парламента Андрей Парубий призвал СБУ и Нацсовет отреагировать на ситуацию. По его мнению, телемост не должен состояться.

В Нацсовете пообещали в ближайшие часы отреагировать на анонс телемоста.

Временно исполняющий обязанности главы Службы безопасности Украины Иван Баканов обратился к Зеленскому по поводу созыва внеочередного заседания Совета нацбезопасности и обороны Украины в связи с анонсом телемоста.


популярное за неделю

Мнение

От Лукашенко нужно прятать даже спички
От Лукашенко нужно прятать даже спички Ирина Халип
Исследователи дна
Исследователи дна Виктор Шендерович
Белорусы защитят Беларусь, но не Лукашенко
Белорусы защитят Беларусь, но не Лукашенко Павел Северинец
Эффект бумеранга для Путина
Эффект бумеранга для Путина Лилия Шевцова