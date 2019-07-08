Зеленский: Анонсированный телемост – это дешевый пиар-ход перед выборами 16 8.07.2019, 12:39

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Президент Украины прокомментировал провокацию российских пропагандистов.

Анонс телемоста между украинским каналом NewsOne и российским "Россия 24" является "опасным пиар-ходом". Такое мнение 8 июля в Facebook выразил президент Украины Владимир Зеленский.

"Надо поговорить? Согласен! Давайте поговорим. В первую очередь, с вами, дорогие украинцы. Вы разумные люди и должны на минутку отключить и немножко включить голову. Анонсированный телемост – это просто дешевый, но опасный пиар-ход перед выборами, цель которого – снова поделить нас, всех украинцев, на два табора", – заявил Зеленский.

7 июля российский пропагандист Дмитрий Киселев заявил, что 12 июля телеканал "Россия 24" проведет телемост с телеканалом NewsOne.

Собственником телеканала NewsOne в конце 2018 года стал нардеп от Оппозиционного блока Тарас Козак. По данным программы "Наші гроші", он входит в ближайшее окружение главы политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука, который является кумом президента России Владимира Путина.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман и ряд других украинских политиков призвали NewsOne отказаться от этого телемоста. В Совете нацбезопасности и обороны Украины работают над решениями касательно телемоста, сообщил секретарь СНБО Александр Данилюк.

В NewsOne утверждают, что телемост будет проведен "между обычными людьми Украины и России, без политики".

Украинские активисты анонсировали акцию протеста против проведения телемоста.

Глава украинского парламента Андрей Парубий призвал СБУ и Нацсовет отреагировать на ситуацию. По его мнению, телемост не должен состояться.

В Нацсовете пообещали в ближайшие часы отреагировать на анонс телемоста.

Временно исполняющий обязанности главы Службы безопасности Украины Иван Баканов обратился к Зеленскому по поводу созыва внеочередного заседания Совета нацбезопасности и обороны Украины в связи с анонсом телемоста.