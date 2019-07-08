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«Это был не прорыв, а утечка»

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  • 8.07.2019, 12:42
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Почему треть города-спутника Минска осталась без воды.

Треть города-спутника на два выходных дня остался без воды — во время работ на водопроводе в Фаниполе случился прорыв, в результате которого котлованы и траншеи оказались затоплены. Горожанам организовали подвоз питьевой воды — вчера за ней выстроилась большая очередь людей с канистрами и ведрами. Шутка дня в Фаниполе после выходных — «сдам на час ванную комнату с холодной и горячей водой», сообщает tut.by.

В кранах жителей улиц Комсомольская, Чапского, Зеленая, Шульги и Купалы вода пропала на день утром в субботу — об этом их предупреждали. Водоснабжение восстановили только к ночи — из кранов шла вода ржавая, с сильным запахом хлорки, слабым напором. Утром в воскресенье — опять пропала.

— В 115 сказали, что «у нас авария», ее причина устанавливается, — говорит Юлия из Фаниполя. — Пообещали, что вода, возможно, появится только к вечеру 8 июля. Для жителей Дзержинское ЖКХ привезло бочку с питьевой водой.

Сообщалось, что порыв трубопровода произошел на участке капитального ремонта перекрестка улиц Комсомольская — Шульги — Зеленая — Я.Купалы. Затопленными оказались котлованы и колодцы, новая теплотрасса напротив дома на улице Зеленой, 1.

Заказчиком работ выступает Дзержинский ЖКХ, но дозвониться в эту организацию не получилось. Однако нам удалось поговорить с руководителем подрядной организации ООО «Адванс Строй Плюс». Он сообщил, что водоснабжение Фаниполя было восстановлено сегодня, в пять утра. Он пояснил, что произошел не прорыв нового водопровода, а утечка воды из старого — после того как отрезали старые трубы из них вылилась вода.

Жительница города Фаниполь Юлия подтвердила, что водопровод сегодня утром заработал.

— Напор нормальный, но вода грязная пока идет. Горячей как таковой нету — скорее, летняя. Это, конечно, радует, но запас все же сделала — а вдруг опять отключат?


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