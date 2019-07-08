Три правила самого лучшего отпуска 1 8.07.2019, 12:50

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Полезные советы от эксперта.

Писатель и предприниматель Дариус Фору в блоге на своем официальном сайте дал три совета, которые помогут вам сделать перерыв, отдохнуть и "перезагрузиться". Об этом пишет сайт segodnya.ua.

Делайте то, что вы хотите

Не существует никаких правил для отпусков, и каждый отдыхает по-своему. Если вам нравится все планировать, так и поступайте. Если хотите плыть по течению, делайте это. Хотите просыпаться пораньше? Просыпайтесь. Не любите рано вставать? Спите подольше. Даже если вы отправляетесь в отпуск со своим партнером, друзьями или семьей, вы не обязаны быть вместе круглые сутки. Иногда вы также можете делать то, что нравится вам.

Также я не люблю размещать фотографии из отпуска в социальных сетях. В противном случае я постоянно думаю о том, чтобы сделать классный снимок, который произведет впечатление на подписчиков. Кому какое дело? Сосредоточьтесь на том, чтобы наслаждаться моментами, которые вы проживаете. Какими бы ни были эти моменты.

Читайте

Билл Гейтс известен своей привычкой к ненасытному чтению. Он также известен своими "неделями размышлений", во время которых он только читает и думает, не делая больше ничего другого. Вам не обязательно быть Биллом Гейтсом, чтобы размышлять о своей жизни и карьере. У всех нас есть свои ежедневные, еженедельные и ежемесячные ритуалы. Обычно ритуалы и привычки хорошо оправдывают себя.

Скучайте

Раньше я делал все, чтобы не скучать: смотрел телевизор, выходил прогуляться, просматривал Facebook и так далее. Но знаете ли вы, что вы можете обратить скуку себе на пользу?

Вместо того, чтобы постоянно отвлекаться, просто погрузитесь в скуку и посмотрите, как на это отреагирует ваш разум. Всякий раз, когда я сталкиваюсь с творческим кризисом, я просто ничего не делаю. Буквально ничего. Попробуйте при случае. Это отличная стратегия; возможно, вам удастся придумать следующую лучшую вещь в своей отрасли.