Политический триллер2
- 8.07.2019, 13:01
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Постельничий Путина оказался американским агентом!
Теперь понятно, почему Путин со своим термосом в Осаку поехал. Он не ядов ниндзя опасался. Он своих боится. «Шпионы там. Шпионы здесь. Без них не встать, без них не сесть», пишет телеграм-канал «СерпомПо».
Если у полпреда Цуканова в порученцах натуральный польский агент служил, то кому можно верить?
Никому, даже Пригожину!
Бедный президент, наверно, даже чаек сам себе теперь заваривает!
А тут ещё и пресс-Песков сомнительный с французской недвижимостью. Первая жена в Англии, вторая - во Франции!
А вдруг враги подошлют президенту- холостяку «шпионок с крепким телом»? !
Ждём-ждём новых разоблачений.
Политический триллер: постельничий Путина оказался американским агентом!
Попкорн в студию! Самосвал.