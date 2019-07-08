Политический триллер 2 8.07.2019, 13:01

3,196

Постельничий Путина оказался американским агентом!

Теперь понятно, почему Путин со своим термосом в Осаку поехал. Он не ядов ниндзя опасался. Он своих боится. «Шпионы там. Шпионы здесь. Без них не встать, без них не сесть», пишет телеграм-канал «СерпомПо».

Если у полпреда Цуканова в порученцах натуральный польский агент служил, то кому можно верить?

Никому, даже Пригожину!

Бедный президент, наверно, даже чаек сам себе теперь заваривает!

А тут ещё и пресс-Песков сомнительный с французской недвижимостью. Первая жена в Англии, вторая - во Франции!

А вдруг враги подошлют президенту- холостяку «шпионок с крепким телом»? !

Ждём-ждём новых разоблачений.

Политический триллер: постельничий Путина оказался американским агентом!

Попкорн в студию! Самосвал.