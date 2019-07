В Минске появилось граффити с Марком Шагалом 1 8.07.2019, 13:26

Ранее его авторы создали портрет Василя Быкова.

Граффити-портрет Марка Шагала появился в Минске. Его нарисовали на стене нового магазина «Офистон Маркет» в GreenCity на Каменной Горке, сообщает tut.by.

Граффити нанесла на стену белорусская команда HoodGraffTeam.

В 2014 году команда HoodGraffTeam пыталась создать в Минске граффити с портретом Василя Быкова, однако ребята не успели закончить, потому что были задержаны милицией. Мастеров оштрафовали, а работу закрасили. После этого дуэт переехал в Петербург.

Так выглядел незаконченный портрет Василя Быкова, который художники пытались нарисовать в Минске в 2014 году

Фото: tut.by

— Портрет Марка Шагала — номинально наша первая работа в белорусской столице. Спасибо, что открыли нам Минск с другой стороны! — сказал лидер группы граффитистов Артем Буржа.

Работы парней украшают здания разных европейских городов. В Петербурге команда нарисовала портреты Сергея Бодрова, Виктора Цоя, Сергея Шнурова и других знаменитостей, связанных с городом на Неве. В Праге их работа появилась на прославленной «Стене Леннона», в Хайфе художники изобразили Луи Армстронга, исполнителя хита Let My people go.