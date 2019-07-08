Зеленский предложил Путину провести прямые переговоры в Минске 10 8.07.2019, 13:49

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Президент Украины предложил провести встречу при посредничестве Трампа, Меркель, Макрона и Мэй.

Президент Украины Владимир Зеленский предложил российскому коллеге Владимиру Путину провести переговоры в Минске по урегулированию конфликта между двумя странами. Встреча должна пройти при посредничестве президентов США и Франции Дональда Трампа и Эмманюэля Макрона, канцлера ФРГ Ангелы Меркель (Angela Merkel) и премьер-министра Великобритании Терезы Мэй, заявил Зеленский в видеообращении, опубликованном его администрацией в понедельник, 8 июля.

"Мы не меняем и не отказываемся ни от каких дипломатических форматов. Мы предлагаем поговорить, ведь надо же поговорить, правда?" - заявил украинский президент. По его словам, он намерен обсудить с Путиным вопрос о принадлежности Крыма, и чьи войска находятся на территории Донбасса.

В Кремле рассмотрят предложенный формат

Спустя несколько минут после публикации видеообращения на него отреагировали в Кремле. В Москве рассмотрят предложение Зеленского, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Пока я не готов как-то отвечать. Это же абсолютно новый формат", - заявил он, добавив, что российскому руководству необходимо оценить, есть ли у подобного диалога перспективы.

Одновременно Песков указал, что США не являются участниками "нормандской четверки". "И как быть с минскими договоренностями, под которыми стоят подписи участников "нормандского процесса", но не стоят подписи никаких представителей США", - добавил он.

Участниками "нормандской четверки" являются РФ, Украина, ФРГ и Франция.