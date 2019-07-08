Краевед: Белорусские власти не воспринимают еврейское наследие 8.07.2019, 13:56

Фото: «Наша Ніва»

Еврейские кладбища по всей Беларуси остаются заброшенными.

К настоящему времени в Беларуси сохранилось около 300 еврейских кладбищ. Точнее, не совсем правильно говорить, что они сохранились, поскольку в основном они остаются заброшенными, заросшими. Иногда только по интернет-картам и можно найти к ним дорогу. Например, кладбище в Телеханах Брестской области. На него обратил внимание читатель nn.by Павел Кохнюк.

«Когда я путешествую по Беларуси, прежде всего меня интересуют старые кладбища, захоронения. Так вот в Телеханах Ивацевичского района меня сильно поразило состояние именно еврейского кладбища», — написал Кохнюк.

Как он пишет, найти это кладбище стоило немалых трудов. Оно заброшено, заросло травой и кустарником, надгробные плиты разбиты и разбросаны. На территории кладбища валяются пластиковые бутылки, следы костра. «Если сравнить его с ухоженными католическими, немецкими, общими кладбищами, меня как туриста поражает настолько запущенное состояние еврейского кладбища. Непонятно, почему местные власти не смотрят за этим местом», — возмущается Павел.

Председатель сельисполкома: «Хотите, чтобы был порядок, приезжайте и уберите»

Павел Кохнюк направил этот вопрос в Телеханский сельсовет.

Председатель Телеханского сельисполкома Трофим Демянчик пояснил, что участок, на котором находятся могилы, не обозначен как кладбище, не числится на балансе ни в сельисполкоме, ни в городском ЖКХ. По этой причине никто здесь за порядком не смотрит.

Фото: «Наша Ніва»

При этом Трофим Трофимович отметил, что ежегодно территорию кладбища прибирают учащиеся местной школы, регулярно подбирают там бытовой мусор.

«В 2016 году Телеханы посетила еврейская община из Пинска. Мы предложили им финансово поучаствовать в работах по благоустройству кладбища, однако они отказались, и уже несколько лет никто ни из общины, ни из числа родственников похороненных там никакого участия в уходе за кладбищем не принимает», — отвечает Трофим Демянчик.

«На мой запрос мне ответили, что, если я неравнодушный гражданин, то могу приехать и помочь навести там порядок», — говорит Павел Кохнюк.

«Кладбище защитить можно»

Могилев, пожалуй, единственный город в Беларуси, где усилиями активистов самой старой части еврейского кладбища придан статус историко-культурной ценности. Об этом рассказала активистка могилевской еврейской общины Ида Шендерович.

Ида Шендерович

Фото: «Наша Ніва»

«Для придания старейшей части могилевского еврейского кладбища статуса историко-культурной ценности потребовался почти год. Вместе с сотрудниками музеев города и Обществом охраны памятников истории и культуры мы подготовили документы для нашего горисполкома, в которых обосновали культурное и историческое значение кладбища», — рассказывает Ида Шендерович.

В Беларуси особая сложность с приданием статуса исторической ценности кладбищам заключается в том, чтобы доказать, что эти территории являются кладбищами.

«Часто еврейские кладбища считаются чем угодно: территорией города, лесом, полем, но только не кладбищем. И трудности начинаются с того, чтобы придать этой территории статус кладбища. Здесь должен быть произведен отвод земли и другие административные процедуры», — говорит Ида Шендерович.

Волонтеры работают на еврейском кладбище в Могилеве

Фото: «Наша Ніва»

Волонтеры работают на еврейском кладбище в Могилеве.

«Это уже второе кладбище в Могилевской области со статусом историко-культурной ценности. Придание такого статуса впервые инициировала могилевская прокуратура», — добавляет Ида.

Она объясняет, что, хотя работы по уходу за кладбищем требуют и времени, и сил, и денег, но все решаемо, если на месте есть заинтересованные в этом люди. К тому же, еврейские кладбища могут стать полноценным туристическим объектом.

«Главное все же — желание», — подытожила Ида Шендерович.

Редактор портала «Шалом»: Беларусь — страна с уничтоженной памятью

Александр Фурс, краевед, главный редактор портала «Шалом», выразил свое мнение о том, почему еврейские кладбища в Беларуси остаются в запущенном состоянии.

Александр Фурс

Фото: «Наша Ніва»

«Нельзя сказать, что все еврейские кладбища в Беларуси остаются заброшенными. В сельской местности, действительно, многие кладбище довольно в плохом состоянии. Они заросли деревьями, кустарником, часто там ничего о кладбищах и не напоминает. Между тем, кладбища на территориях городов и местечек могут быть относительно ухоженными. Там выкашивают траву, имеется ограждение. Например, в Ракове и Чечерске», — говорит Фурс.

Еврейская община в Беларуси после Второй мировой войны, Холокоста и прохладного отношения в советский период почти исчезла. Те, кто в войну выжил, уже с 70-х годов стали уезжать в Израиль. Во многих поселках и городах, в тех же Телеханах, ухаживать за кладбищами физически не осталось кому — там больше не осталось никого из потомков погребенных.

«А белорусское государство не воспринимает еврейское наследие — частью которого являются и еврейские захоронения — как своё. В обществе нет осознания того, что еврейское наследие в Беларуси — это часть самой Беларуси, от которой нельзя отказываться», — переживает Александр Фурс.

«К сожалению, Беларусь — это страна с уничтоженной памятью, — добавляет Александр Фурс. — Плохое состояние захоронений касается не только исключительно еврейских кладбищ, но в целом всех. Люди не помнят своих корней и изредка могут назвать хотя бы пять поколений своих предков. Не говоря о том, чтобы знать, где они похоронены. Нет культуры пересказа знаний о своей семье следующим поколениям».

Александр Фурс рассказывает, что, к сожалению, разработанного и централизованного подхода, как спасать еврейские кладбища, нет даже в самих еврейских организациях.

«Есть ряд проектов благоустройства кладбищ, но они охватывают лишь несколько городов. Например, Еврейский студенческий культурный центр «Гилель», который в этом году занимается еврейским кладбищем в Лиде, есть Beshenkovichi Shtetl Memorial Restoration — волонтерская общество, которое занимается кладбищем в Бешенковичах. Но инициатором выступила девушка из Петербурга, Анна Климович.

Есть замечательная инициатива еврейской общины Могилева по восстановлению еврейского кладбища. Это единственный пока в Беларуси пример того, как еврейским захоронениям можно придать статус историко-культурной ценности и распространить на них хотя бы какое-то юридическое поле.

Есть московский центр «Сэфер» — один из немногих, профессионально занимающихся изучением еврейских захоронений. За кладбищами так или иначе ухаживают в тех местах, где есть небезразличное население. Но, к сожалению, этих усилий не хватает чтобы охватить даже четверть еврейских кладбищ Беларуси», — отмечает Александр Фурс.

Что же он порекомендует?

«Выкашивайте траву, выкорчевывайте кустарник и так далее. Если местные власти пойдут навстречу — можно договориться, чтобы они тоже принимали участие в работах. Наладьте контакт с еврейскими организациями, они могут помочь, — говорит Фурс. — Но, повторюсь, в Беларуси не существует организации, даже еврейской, которая бы занималась уходом за еврейскими захоронениями».

Пока кладбище не окажется на чьем-либо балансе, ни у кого нет финансов для ухода за ним и ни с кого не спросишь за его состояние.