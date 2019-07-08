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В Греции ищут жителей на «райский остров»

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  • 8.07.2019, 14:05
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На «новоселье» новым жителям выделят дом, земельный участок и по 500 евро на протяжении первых трех лет.

Власти Греции объявили "официальные поиски" постоянных жителей на один из своих островов. Об этом сообщает Daily Mail (перевод - korrespondent.net).

Остров Андикитира располагается в Ионическом море и имеет площадь около 20 квадратных километров. Суша находится между островами Китира и Крит. Постоянно там проживает всего 24 человека, большинство из которых старики. Летом на остров приезжает еще несколько десятков людей.

Греческие власти ищут молодых людей, которые "не испугаются возможных трудностей" и захотят поселиться на острове. На "новоселье" новым жителям выделят дом, земельный участок и по 500 евро на протяжении первых трех лет.

Сейчас на острове открыты вакансии рыбака, строителя и пекаря. Также сообщается, что на Андикитире мало магазинов и нет банкоматов, но за два часа на пароме можно добраться до Крита, а за 45 минут на самолете - до Афин.

Кандидатам придется пройти тщательный отбор. Предпочтение отдают гражданам Греции, но "выиграть" может любой желающий.


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