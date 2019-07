Роттен-экономика

Аркадий Ротенберг

Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

Точное определение для того, что создано в России под видом государства.

Весть о том, что компания Ротенберга может получить из налогов граждан 22 млрд рублей на «создание системы мониторинга санкционных грузов» лишний раз подчеркивает характерную черту экономики мафиозного государства, пишет телеграм-канал «СерпомПо».

Здесь большая часть налогов граждан тратится на то, что гражданам не нужно. На что нет ни общественного запроса, ни, тем более, санкции самих граждан. Самый яркий символ – многолетнее «благоустройство» Собяниным Москвы, т.е. распихивание по карманам подрядчиков денег за ненужные работы.

Введение Путиным «контрсанкций» было направлено против российских потребителей, вытягивание из их карманов денег. Теперь еще и за «мониторинг санкций» гражданам предлагается заплатить 22 млрд.

Совершенно такая же история с захватом Крыма и его последующим «освоением», включая строительство моста Ротенбергом, «системой Платон» и тому подобными начинаниями, включая Олимпиаду и футбольный чемпионат с его главным символом – стадионом стоимостью более $1 млрд в бандитском Петербурге.

По виду работа кипит. Сооружаются космодромы, стадионы, мосты. Шум, гам, грохот техники. Но в воздухе явственно пахнет надувательством. Стоит запах тухлых яиц – rotten eggs.

Вообще, многозначное английское прилагательное rotten, созвучное фамилии одного из «королей госзаказа», как нельзя лучше подходит для расточительной российской мафиозной экономики. В зависимости от контекста rotten может переводиться как «гнилой», «тухлый», «трухлявый», «ненадежный», «ржавый».

To be rotten at the core – быть насквозь испорченным. Точное определение для того, что в России создано под видом «государства».