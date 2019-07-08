Доллар окреп на торгах в Минске 8.07.2019, 14:42

Российский рубль подешевел.

На Белорусской валютно-фондовой бирже 8 июля прошли очередные торги валютами, пишет tut.by.

Доллар окреп на BYN 0,0033 до 2,0521 рубля.

Евро снизился на BYN 0,0038 до 2,3036 рубля.

Российский рубль опустился на BYN 0,0094 до 3,2138 белорусского рубля за 100 российских рублей.

В курсообразовании Нацбанк использует механизм сглаживания дневных колебаний курса рубля к корзине валют, в которой удельный вес российского рубля составляет 50%, доллара США — 30%, евро — 20%.