Экс-глава Ингушетии стал заместителем Шойгу 8.07.2019, 14:58

Путин присвоил ему звание генерал-лейтенанта.

Президент РФ Владимир Путин назначил бывшего главу Ингушетии Юнус-Бека Евкурова заместителем министра обороны РФ Сергея Шойгу. Соответствующий указ главы государства размещен на официальном интернет-портале правовой информации РФ.

Помимо перевода Евкурова на новую должность Путин присвоил ему воинское звание генерал-лейтенанта. Указ датирован 8 июля и вступает в силу со дня подписания.

На посту главы Ингушетии Юнус-Бек Евкуровов запомнился скандалом, связанным с попыткой передачи части земель республики соседней Чечне. Решение вызвало массовые протесты в Ингушетии и так и не было выполнено.