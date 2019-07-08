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Пощечина Путину

  • 8.07.2019, 15:09
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Фото: AP

Трамп продемонстрировал силу.

Президент США Дональд Трамп впервые за 27 лет провел военный парад в Вашингтоне по случаю Дня Независимости США. В связи с этим, его уже обвинили в том, что он "прогибается" под Россию или даже под КНДР. Возможен ли такой вариант, "Апостроф" расспросил бывшего руководителя Службы внешней разведки, генерала армии Украины Николая Маломужа.

О параде

Трамп всегда отстаивает свои интересы – как в бизнесе, так и в политике. Я знаком с ним лично, встречался и до инаугурации, и после, и на форумах. Он ведет проамериканскую позицию, но использует нестандартные методы – и запугивание, и переговоры с позиции силы. Я считаю, что с помощью парада он хочет продемонстрировать силу Ирану, России, КНДР и даже своим партнерам по НАТО. Он хочет показать, что США имеют чрезвычайно мощное оружие, которое ранее не демонстрировалось. Трамп – человек показушного формата. Ему надо показать могущество США, а также конкретных сил и средств, которыми они сегодня располагают, хотя, конечно, они не все будут показывать. Это такая Трампова "фишка". Эта демонстрация силы, совершенно в духе Трампа, и сегодняшних перспектив конфронтации на глобальном уровне.

О летальном оружии для Украины

- На тактическом уровне это может быть стрелковое оружие, некоторые элементы противотанковых вооружений, совсем небольшие дополнительные партии "Джавелинов", бронированная автотехника, средства противовоздушной обороны и радиоэлектронной разведки. Частично это будут средства, связанные с охраной не только сухопутных, но и морских границ, а в перспективе – катера. Это то, что мы можем получить в течение полугода. Особо мощного или дорогого высокотехнологичного оружия не будет точно. Потому что в США нет уверенности, что это оружие не будет захвачено Россией или передано в РФ какими-то силами даже при разных режимах в Украине. Нам надо делать ставку на свой ОПК, продукция которого по многим параметрам не хуже, чем в Европе или даже в США. Например, "Корсар" (противотанковый ракетный комплекс разработки конструкторского бюро "Луч", - Апостроф), "Скиф" (украинско-белорусский противотанковый ракетный комплекс, - "Апостроф"). Они почти не уступают "Джавелинам" и даже лучше по некоторым параметрам. Танки "Оплот". Новые оперативно-тактические комплексы, оснащенные радиотехническими средствами, лучше, чем европейские. А за системами радиоразведки наша страна побеждала даже продукцию Великобритании, Франции, Германии и России. Мы все это имеем, но не используем эффективно. За многими линейками мы имеем чрезвычайно мощные разработки, которые за год-полтора могут быть введены в штат Вооруженных сил Украины.


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