Беларусь перекрыла поставки российского газа в Вильнюс и Калининград 2 8.07.2019, 15:15

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Начат ремонт газопровода.

Беларусь в понедельник начала ремонт магистрального газопровода Минск-Вильнюс-Каунас-Калининград, поэтому остановлены поставки газа по трубопроводу в направлении Литвы и далее на Калининград, сообщает interfax.by.

"В этот период газ в Литву будет поставляться из двух источников: с Клайпедского терминала сжиженного природного газа (СПГ) и из России через Латвию", - сообщили агентству BNS в литовской компании Amber Grid, занимающейся распределением газа.

Работы на точке приема-передачи газа в Котловке на литовско-белорусской границе продлятся три недели, до 28 июля.

По словам руководителя Amber Grid по вопросам коммуникации Лауры Шябекене, данные ремонтные работы являются плановыми.

По ее словам, газ в Калининградскую область РФ сейчас поставляется через Латвию.

В пресс-службе ОАО "Газпром трансгаз Беларусь" (100%-я "дочка" Газпрома"), который является оператором белорусского участка магистрального газопровода Минск-Вильнюс-Каунас-Калининград, подтвердили начало планового ремонта в понедельник. "По согласованию с литовской стороной сегодня начат плановый ремонт на газпроводе Минск-Вильнюс. В соответствии с графиком, работы продлятся до 28 июля", - сказал агентству "Интерфакс-Запад" представитель пресс-службы.

"Газпром трансгаз Беларусь" обеспечивает газоснабжение потребителей Беларуси и обеспечивает транзит российского газа по территории страны в Калининградскую область России, Литву, Украину, Польшу.