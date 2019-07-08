Между «Курском» и «Лошариком» Игорь Яковенко

8.07.2019, 15:22

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Игорь Яковенко

Фото: day.kiev.ua

На планете Земля есть три государства с похожей логикой правителей.

В результате пожара на атомной глубоководной станции АС-12 «Лошарик» 1.07.2019 погибли 14 офицеров, в числе которых было два Героя России и семь капитанов первого ранга. «Лошарик» - диверсионный аппарат, предназначенный, в том числе, для уничтожения глубоководных кабелей, что в случае глобального конфликта должно привести к ликвидации сети Интернет на планете.

Путинское правление началось с трагической гибели 118 членов экипажа атомного подводного ракетоносного крейсера «Курск» 12.08.2000 года и знаменитого «она утонула». Потом, в августе 2003 года, затонула атомная подлодка К-159, 9 погибших, затем, в ноябре 2008 в результате ЧП на атомной подлодке «Нерпа» в Японском море погибли 20 моряков, теперь вот «Лошарик» с его 14 погибшими…

Комментируя случившееся, Путин объяснил, что «это большая потеря для флота, да и вообще для армии». Цель любой армии и любого военного, в конечном счете, убийство. Причем, убийство массовое. Но есть нюанс, суть которого раскрывает стертая от частого употребления, но не утратившая актуальности формула Клаузевица про войну как продолжение политики иными средствами. Политика Путина существенно отличается от политики государств Запада, страны которого являются главным объектом для вооруженных сил РФ.

На планете Земля есть три государства, главы которых с вожделением рассказывают о том, как они будут уничтожать другие страны. Это Российская Федерация, Северная Корея и Иран. Когда Путин показывал всему миру мультик про уничтожение Флориды, его депутаты, министры и прочие холуи радовались и аплодировали. Когда с подводной лодки «Великий Новгород» из Каспийского моря лупили «Калибрами» по Сирии, все были счастливы и тысячи раз смаковали в телевизоре массовое убийство людей в другой стране, а Путин доверительно сообщал соотечественникам, что такой тренировочный эффект не могут дать никакие учения.

С точки зрения похороненного Путиным гнилого либерализма, каждый человек имеет право на жизнь, а посему к гибели 14 российских офицеров я, как недобитый гнилой либерал, отношусь с состраданием и искренне сочувствую их близким. Но вот что касается потери для российского флота и в целом для российской армии, то это не может не радовать. Поскольку неизвестно когда еще Илон Маск с помощью спутников обеспечит планету глобальным вай-фаем, а вот то, что у Путина в любой момент может случиться очередной припадок безумия и он даст команду своим героическим «Лошарикам» перегрызть все глубоководные кабели, тем самым решив проблему Интернета, особых сомнений нет.

На войне, которую Путин ведет против свободы, прогресса, демократии и либеральных ценностей, уже десятки и сотни тысяч жертв. Среди них и те, кто является орудием этой войны. Трагически погибшие офицеры АС-12 «Лошарик» - в этом скорбном ряду…

Игорь Яковенко, blogspot.com