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Пилигримка на велосипедах: как священники и верующие ехали на Будславский фест

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  • 8.07.2019, 15:23
Фото:euroradio.by

В этом году фестиваль посетило около 12 тысяч верующих.

Ежегодно на Будславский фест, который происходит в первую пятницу и субботу июля, собираются тысячи паломников, передает Еврорадио.

Согласно летописям, в этом месте в 1588 году верующим на залитом светом облаке в окружении ангелов явилась Дева Мария с младенцем на руках. С тех пор городок на севере Беларуси стал меккой паломников и пилигримов, а фестиваль — ежегодным торжеством в честь почитания иконы Матери Божьей Будславской, которая славится многочисленными чудесами.

В этом году шли и ехали на велосипедах в Будслав официально 2200 человек, а собственно фестиваль посетило около 12 тысяч верующих.

В паломничество отправляются как верующие, так и священники с монахинями. Во время путешествия, в котором люди отказываются от удобных для себя вещей, они молятся, размышляют о своей жизни, слушают наставления священников. Журналисты присоединились к одной из пилигримок, последовавшей из минского Красного костёла. Как это было, смотрите в фоторепортаже.

Фото:euroradio.by

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