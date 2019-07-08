Что делать с «наследством» беглых олигархов в Молдове? 1 8.07.2019, 15:42

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Многомиллионные активы, элитная недвижимость и «свои люди» в госструктурах.

Новые правительство Молдавии, сформированное месяц назад, пытается разобраться с наследством прежних властей, в первую очередь, с коррупционными схемами экс-лидера Демпартии Молдавии, олигарха и депутата парламента Влада Плахотнюка, пишет "Немецкая волна".

В декларации "О захваченном государстве", принятой парламентом 8 июня, он обвиняется в узурпации власти в стране.

14 июня Плахотнюк уехал из страны в неизвестном направлении. В этот же день исчез лидер оппозиционной парламентской партии "Шор", мэр города Оргеев, российский бизнесмен и супруг певицы Жасмин депутат Илан Шор. Он является основным фигурантом расследования американского детективного агентства Kroll, которое ищет пропавший из молдавских банков миллиард долларов . Что будет с оставшимися в Молдавии миллионными активами Плахотнюка и Шора, куда делись они сами и какие санкции грозят им на родине? Со всем эти разбирались журналисты в Кишиневе.

3 млн долларов из налоговой декларации олигарха

5 июля Национальный орган по неподкупности начал процедуру проверки имущества и личных интересов Влада Плахотнюка. Поводом послужило обращение депутата от правящего блока ACUM Дмитрия Алайбы. Он обратил внимание, что в налоговой декларации за 2018 год олигарх указал три миллиона долларов, полученных в качестве дивидендов от компании Vanguard International LTD, но не назвал источник их происхождения. Как следует из налоговой декларации, Плахотнюк является единственным акционером компании. Она зарегистрирована в столице ОАЭ Абу-Даби. Согласно второму докладу детективного агентства Kroll, который был опубликован в Кишиневе 4 июля, ОАЭ были одним из пунктов назначения денег из миллиарда долларов, выведенных из банковской системы Молдавии в 2013-2014 годах.

Судя по налоговой декларации Плахотнюка, в 2017-2018 годах олигарх инвестировал в 8 компаний, где является учредителем или акционером. У него миллионные счета в трех молдавских банках, недвижимость в Кишиневе, несколько автомобилей, уникальная библиотека стоимостью 11 млн леев (около 550 тысяч евро), пианино за 131 тысячу евро и т.д.

В конце июня Агентство по возмещению имущества, добытого преступным путем (автономный орган при Национальном антикоррупционном центре) арестовало в Кишиневе несколько объектов недвижимости, зарегистрированных на компанию Finpar Invest, подконтрольную Плахотнюку. Арест наложен на 15 дней в рамках уголовного дела. С чем оно связано, пока держится в секрете. "Помогаем правоохранительным органам найти активы. Больше ничего сказать не могу", - цитирует центр журналистских расследований RISE-Moldova слова главы Агентства Сергея Карапулы. Общая стоимость арестованного имущества - 100 млн леев (около 5 млн евро).

Плахотнюк и Шор бесследно исчезли

В один день с Плахотнюком из Молдавии исчез другой богатейший человек страны, бизнесмен Илан Шор. Причем погранслужба не зафиксировала выезд из страны ни одного, ни другого. Новый глава МВД Андрей Нэстасе сообщил что оба могли бежать через Приднестровье, которое не контролируется властями Молдавии, в Украину, а оттуда вылететь в другие страны. По словам экс-спикера парламента Адриана Канду, Плахотнюк находится сейчас "в безопасном месте со своей семьей". Предполагается, что сейчас он в Майями, а Илан Шор скрывается в Израиле.

Осужденный в 2017 году на 7,5 лет тюрьмы за банковское мошенничество, но оставленный на свободе до решения суда высшей инстанции, Шор является основным фигурантом расследования агентства Kroll, которое ищет пропавший из молдавских банков миллиард долларов. Незадолго до побега Шор активно распродавал свое имущество, в том числе предприятия. Он также попытался "продать аэропорт инвесторам в России путем уступки договора цессии за большие деньги". Об этом сообщил в интервью местным СМИ президент страны Игорь Додон.

26 июня начался арест имущества Шора. 4 июля на пресс-конференции в Кишиневе Генпрокурор Эдуард Хорунжен заявил, что бизнесмен покинул Молдавию незаконно, не имея права на выезд из страны. По этому факту начато уголовное расследование.

Партия "Шор" распространила декларацию в защиту своего лидера. Соратники Шора уверены, что против него развязана "враждебная кампания". "Мы уверены, что санкции против политика, в том числе связанные с его имуществом, будут отменены в ближайшее время как необоснованные", - говорится в документе.

Критика в адрес Антикоррупционной прокуратуры Молдавии

Между тем премьер-министр Молдовы Майя Санду уверена, что заместитель главы Антикоррупционной прокуратуры Адриана Бецишор должна подать в отставку и предстать перед судом. Из-за затягивания ею уголовного расследования Шор оставался на свободе и "тратил украденные у граждан деньги". "Отсутствие окончательного решения суда по его делу является сомнительным и неоправданным", - написала Санду на своих страничках в соцсетях. Премьер-министр уверена, что прокурор выполняла указания "ее начальника Плахотнюка". Адриана Бецишор все эти обвинения отвергает.

Не подает в отставку и генпрокурор Эдуард Хорунжен, на которого давят руководство страны и гражданское общество. Его считают "человеком Плахотнюка" и обвиняют в соучастии в узурпации власти в стране. "Не только прокуратура, весь госаппарат у нас просто забит людьми, которые не препятствовали прежней власти в захвате госинститутов", - уверен экс-представитель Молдавии в Совете Европы политический аналитик Алексей Тулбуре. По его мнению, уголовное преследование беглых олигархов сейчас невозможно, "потому что некому это сделать". "Здесь Генпрокуратура играет первостепенную роль, но пока не уволился Хорунжен, говорить не о чем", - подытожил эксперт.

Властям Молдавии необходимо время

В отличие от многих пользователей соцсетей, которые считают, что власти обеспечили Шору и Плахотнюку "зеленый коридор", Алексей Тулбуре говорит об отсутствии механизма, который позволил бы выследить и задержать беглецов. Кроме того, напоминает он, "в те дни в стране была сложная ситуация, связанная с двоевластием. Плахотнюк и Шор исчезли в день, когда демократы объявили о признании нового правительства".

Политический аналитик Виктор Чобану предлагает дать новому руководству страны время. "Мы пока не вправе лишать его кредита доверия", - высказал он свою точку зрения. "Какие-то вещи можно списать на неопытность власти, а что-то - на тесные рамки законодательства, которое прежнее руководство страны устанавливало в своих интересах", - убежден эксперт. С его точки зрения, принятая месяц назад декларация "О захваченном государстве" - это и констатация факта, накладывающая на новые власти определенные обязательства. "Нужно наказать не только Плахотнюка и Шора, но и всех остальных, кто причастен к узурпации власти в стране, коррупционным схемам, которые привели к обнищанию населения. Пока что власть старается выполнить свои обещания по деолиргахизации государства. А там посмотрим", - говорит молдавский эксперт.