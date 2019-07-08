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Представители зятя Трампа приехали в Новогрудок на открытие мемориала бежавшим из гетто

  • 8.07.2019, 15:50

Хелена Кушнер рассказала историю спасения своей семьи.

В Новогрудке около музея еврейского сопротивления торжественно открыли Мемориальную стену — памятник, посвященный побегу евреев в сентябре 1943 года из Новогрудского гетто — люди потом присоединились к еврейскому партизанскому отряду братьев Бельских, пишет tut.by.

На открытие памятника приехали также представители советника и зятя президента США Трампа Джареда Кушнера, посол Великобритании Фиона Гибб, дети и внуки братьев Бельских, организовавших в войну еврейский партизанский отряд. Всего на открытии стены было 150 человек.

Хелена Кушнер рассказала историю спасения своей семьи: ее родители вместе с другими заключенными Новогрудского гетто копали туннель, через который и смогли убежать.

Представители еврейских общин Беларуси сетовали, что про историю Новогрудского гетто мало кто знает, про этот эпизод не рассказывают в школах, и было бы неплохо о людях, которые спаслись благодаря туннелю жизни, снять фильм.

До войны в Новогрудке проживало более 6 тысяч евреев. Из гетто спаслись 250 человек.


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