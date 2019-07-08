Электрокар от Volkswagen побил 20-летний рекорд 1 8.07.2019, 16:50

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Спорткар установил новый рекорд скорости по подъему на холм.

Volkswagen создал специальный спортпротитоип, который побил рекорд по скоростному подъему на Холм, пишет korrespondent.net.

Рекорд зафиксировали на фестивале скорости в Гудвуде. Для скоростного подъема на холм специалистам пришлось создать электрический спортпрототип Volkswagen ID.R

Инженеры оснастили авто более компактной и легкой батареей, пересмотрели аэродинамику спорткара и установили специальные покрышки от Bridgestone сделала для него. После всех усовершенствований масса машины составила менее тонны.

После этого 680-сильный Volkswagen ID.R преодолел холм в Гудвуде за 39,90 секунды. Этот показатель оказался на 1,7 секунды быстрее предыдущего рекорда. Его установил 20 лет назад немецкий автогонщик Ник Хайдфельд на болиде McLaren-Mercedes MP4/13.