На Ганцевичскую военную базу приехали российские солдаты 5 8.07.2019, 16:57

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Российские военные устроили фотосессию на вокзале в Барановичах.

«Так немцы снимались в 41-м на фоне здания железнодорожного вокзала в Барановичах», - этими словами прокомментировал служащий вокзала фотосессию российских военнослужащих на вокзале Барановичи-Полесские, что приехали в Беларусь на Ганцевичскую военную базу, передает «Радыё Рацыя».

Российские военные в тот момент вели себя бесцеремонно и чувствовали себя как дома, говорит свидетель этого — активист из Барановичей Владимир Гундар:

- Военнослужащих российских здесь хватает. Тем более, что мы увидели как на вокзале они демонстративно выстроились перед центральным входом в вокзал Барановичи-Полесские и демонстративно фотографировались на фоне вокзала. И они к нам обратились - чего вы нас фотографируете? А я сказал им, что мы у себя дома. На что они давай возражать, что мы тоже дома.

По словам Владимира Гундаря, парад 3 июля с наплывом войск соседнего агрессивного государства выглядит трагикомично. Это больше похоже на ползучую аннексии. Есть угроза, что белорусы ее могут проспать.