Зеленский верит в интеграцию Украины в ЕС за один год 2 8.07.2019, 17:10

Следующий саммит Украина-ЕС может не состояться.

Президент Украины Владимир Зеленский предполагает, что следующий саммит Украина-ЕС, ежегодное проведение которого предусмотрено Соглашением об ассоциации может не состояться.

Об этом он заявил по итогам 21-го саммита Украина-ЕС, сообщает "Европейская правда".

В выступлении после завершения саммита президент заявил, что Украина должна сближаться с ЕС темпами, которых до сих пор не было, поскольку "у нас нет времени"

"Говорят что новичкам везет. Поэтому возможно 22-й саммит нам уже и не понадобится, потому что мы будем неотъемлемой частью Европы", - полушутя заявил он.

Как известно, ежегодное проведение саммитов на высшем уровне является одним из положений действующего Соглашения о ассоциации. Выполнение СА рассчитано на 10 лет и должно длиться как можно меньше до 2025 года.