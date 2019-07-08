Эксперты ООН резко осудили белорусские власти 2 8.07.2019, 17:17

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Комитет ООН по правам человека выступил с заявлением.

Беларусь должна приостановить исполнение смертных приговоров в отношении лиц, обратившихся с жалобами в Комитет ООН по правам человека, заявили 1 июля эксперты ООН по правам человека после получения информации о казни Александра Жильникова, дело которого находится на рассмотрении Комитета, пишет правозащитный центр «Весна».

Комитет по правам человека, вместе со Специальным докладчиком ООН по вопросу о положении в области прав человека в Беларуси и Специальным докладчиком ООН по вопросу о внесудебных казнях, казнях без надлежащего судебного разбирательства или произвольных казнях, резко осудили Республику Беларусь за продолжающееся применение смертной казни в связи с появившейся в СМИ информацией о том, что смертный приговор в отношении Александра Жильникова был приведен в исполнение несмотря на просьбу Комитета по правам человека приостановить исполнение на время рассмотрения его жалобы. До сегодняшнего дня Республика Беларусь проигнорировала все просьбы Комитета касательно приостановления исполнения приговоров в отношении лиц, чьи дела находились на рассмотрении Комитета. Данная процедура, известная как «временные меры», направлена на предотвращение причинения государством непоправимого ущерба. Нарушение данной процедуры является нарушением Республикой Беларусь ее обязательств по статье 1 Факультативного протокола к Международному пакту о гражданских и политических правах, к которому она присоединилась в 1992 году.

«Игнорируя просьбу Комитета приостановить исполнение смертного приговора на время рассмотрения жалобы на предмет заявленных нарушений, Беларусь показывает не только свое неуважение к Комитету, но и отсутствие уважения к праву на жизнь», - сказал заместитель председателя Комитета по правам человека и один из специальных докладчиков Комитета по новым сообщениям и временным мерам Юваль Шани.

«Смертный приговор может быть исполнен только после правового процесса, который предоставляет все возможные гарантии, в том числе предусмотренные международным правом, для обеспечения справедливого судебного разбирательства и принятия окончательного решения судами», - добавила Специальный докладчик ООН по вопросу о произвольных казнях Агнес Калламар.

«Мы напоминаем Республике Беларусь, что единственное, что отличает смертный приговор от произвольной казни, это абсолютное уважение всех процессуальных гарантий, предусмотренных законом».

Жильников является 14-м человеком, казненным несмотря на то, что его дело находится на рассмотрении Комитета по правам человека, и несмотря на просьбу Комитета приостановить исполнение приговора на время рассмотрения его жалобы. Александр Жильников был изначально приговорен к пожизненному заключению. Верховный Суд Республики Беларусь вернул его дело на повторное рассмотрение, и в 2018 году он был приговорен к высшей мере наказания. Его жалоба в Комитет ООН по правам человека содержит заявления о применении пыток в местах лишения свободы, об отказе в доступе к юридической помощи и о несправедливом судебном разбирательстве.

«Пришло время для Республики Беларусь проявить политическую волю и лидерство в вопросе о смертной казни и пересмотреть свою официальную позицию, заключающуюся в том, что высшая мера наказания должна сохраняться до тех пор, пока большинство населения не поддержит ее отмену. Именно правительство должно играть ведущую роль в обсуждении данного вопроса и активно работать над изменением менталитета в пользу отмены смертной казни», - заявила Специальный докладчик ООН по вопросу о положении в области прав человека в Республике Беларусь Анаис Марен.

Беларусь остается единственной страной в Европе и Центральной Азии, применяющей смертную казнь. В своем последнем докладе по Республике Беларусь, опубликованном в ноябре 2018 года (доступен на английском и русском языках), Комитет по правам человека подчеркнул, что Беларуси «следует рассмотреть вопрос о введении моратория на смертную казнь в качестве первого шага на пути к установлению законодательного запрета смертной казни и ратификации второго Факультативного протокола к Пакту, заменить все смертные приговоры тюремным заключением и активизировать усилия для изменения общественного мнения о необходимости сохранения смертной казни».

Несмотря на исполнение смертного приговора, вынесенного в отношении Александра Жильникова, согласно существующей практике, Комитет по правам человека рассмотрит его дело.