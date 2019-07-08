Экономика США поставила новый исторический рекорд 2 8.07.2019, 17:25

Америка установила рекорд по продолжительности роста экономики.

Июль 2019 года станет 121-м месяцем беспрерывного роста, это более 10 лет без падений. Об этом сообщает The Bell (перевод - «Апостроф»).

Отмечается, что это самый продолжительный период роста с 1854 года, когда Национальное бюро экономических исследований США начало вести наблюдения.

Предыдущий рекорд был поставлен почти 20 лет назад - с марта 1991 по март 2001 года экономика росла ровно 120 месяцев.

Нынешний период роста ВВП более чем вдвое превышает среднее историческое значение, которое для США составляет 58 месяцев.

Как отмечает издание, экономические циклы (как роста, так и рецессии) со временем становятся длиннее.

"Цикл (роста ВВП - ред.) длится уже дольше, чем были вместе The Beatles. Он старше Instagram", - приводит издание слова стратега Invesco Брайана Левита.

По прогнозам издания, рост продлится недолго. В марте доходность краткосрочных трехмесячных гособлигаций оказалась выше доходности десятилетних. Это один из признаков близкой рецессии. В первом квартале 2019 года американская экономика показывала рост 3,2% в годовом выражении, но к середине года темп снизился до 1,5%.

Выросло также неравенство. В январе 2019 года в Нью-Йорке была проведена самая дорогая сделка с жилой недвижимостью в истории США - бизнесмен Кен Гриффин приобрел за $238 млн пентхаус. В то же время в 2018 году более 39 млн американцев получали продуктовые талоны - это на 40% больше, чем в 2008 году, а число бездомных в приютах за 10 лет выросло на 70%.