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Как в Лошице жители новостройки избавили свой двор от автомобилей

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  • 8.07.2019, 17:35
Фото: tut.by

Возле подъездов нет ни одной припаркованной машины.

Во дворе этой новостройки в Лошице не сразу понимаешь, чего не хватает. Детская площадка — есть, клумбы у подъездов — тоже. А вот десятков припаркованных машин, которые обычно загораживают и зелень, и детскую площадку, — нет. Tut.by нашел редкий минский двор, где жители отвоевали пространство у автомобилей.

Дом № 11 на улице Михаила Пташука в микрорайоне Лошица сдали в 2017 году. Застройщик — МАПИД. Многоэтажка на 274 квартиры почти замкнута в кольцо, благодаря этому внутренний дворик кажется уютным, камерным.

Прохожему сначала покажется: что-то не так. Потом он осознает, что возле подъездов нет ни одной припаркованной машины. Ситуация для Минска редкая. Похожий двор есть в Каменной Горке — его сделал «безавтомобильным» неравнодушный местный житель. А как это получилось в Лошице?

Егор Зиновой въехал в эту новостройку всего две недели назад, но в товариществе собственников состоит уже давно, поэтому хорошо знает, как местные освобождали двор от авто.

— Сначала двор был самый обычный: всюду стояли автомобили. Но тут много маршрутов движения пешеходов, в том числе от детских площадок, — так что появилась проблема, — вспоминает Егор.

Вопрос о дворе без автомобилей вынесли на общее собрание товарищества собственников. Большинство проголосовало «за» — осталось реализовать идею.

Сейчас во дворе одностороннее движение. Вокруг детской площадки и на краю тротуара стоят столбики — благодаря им припарковаться возле подъездов нельзя. Прямо при нас один из жителей привозит домой семью — перед тем, как отнести сумки в дом, он включает в автомобиле «аварийку».

Где же сейчас паркуются местные?

— Есть парковочные места от застройщика — делим их с жителям соседнего «столбика», еще парковки за домом, мест 20−25. По внешнему кругу еще мест 15. А недалеко есть платная стоянка с подъемной ценой — 25−30 рублей в месяц. Но, сами понимаете, какие аргументы противников дворов без автомобилей. Одно дело, когда ты у подъезда поставил машину и сразу поднялся в квартиру, а другое — когда от парковки надо метров 200 пройти. К счастью, в нашем доме никто особенно не возмущался переменами, все довольны.

Собеседник добавляет, что есть у жителей дома еще одна идея — теперь в защиту интересов автомобилистов. Написали письмо в администрацию Ленинского района, просят выделить участок за дорогой, на улице Михаила Пташука — там пустырь, где могла бы появиться парковка.

Егор Зиновой объясняет, как действовать, чтобы заполучить двор без авто:

— Для начала нужно решение общего собрания. Потом мы правлением определяли, что именно для нас важно. За деньги заказали проект, потом отправили его на согласование в ГАИ. Там рассмотрели, внесли мелкие корректировки. Мы составили смету, расходы разделили. Больших препятствий не было.

О больших ли деньгах идет речь? Житель дома приводит примерные цифры.

Разработка схемы организации движения обошлась в 250 рублей. Красные столбики и крепления к ним потянули на 740, резиновые черные столбики — на 2500 рублей. Еще почти 600 рублей стоило поставить дорожные знаки и нанести разметку.

— Расходы разделили — получилось по 0,18 рубля с квадратного метра. Условно говоря, владелец квартиры в 100 квадратных метров заплатил 18 рублей.

Типичный двор в Лошице и правда выглядит совсем не так, как этот: обычно автомобили заполняют все пространство у подъездов и возле детских площадок. А тут родители прямо от дома могут наблюдать за играющими детьми.

Одна из мам сидит на детской площадке, она рассказывает, что живет в этом доме около года. Автомобиль в семье есть, но тем, что нельзя припарковать его прямо у подъезда, никто не опечален.

— Зато детям места побольше стало. Теперь здесь свободнее и безопаснее, — говорит Ирина Чемко.

Для детей, кстати, тут организовали вторую песочницу. Соседи дружные: в жару на зеленую зону выносят бассейн.

— Было бы неплохо, если бы город взял за правило реализовывать проекты с закрытой для автомобилей внутренней территорией — как в Новой Боровой. Но пока у нас все это зависит от воли застройщика, — добавляет Егор Зиновой.


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