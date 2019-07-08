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Фотофакт: Под Минском продают коттедж за миллион доллров

  • 8.07.2019, 17:50

В подарок — «Тесла».

В поселке Тарасово под Минском выставили на продажу большой дом за $900 тысяч. В качестве бонуса покупатель получит электромобиль Tesla model 85S. Это объявление на сайте «Куфар», пишет nn.by.

«Для переезда вам понадобятся только личные вещи, дом полностью укомплектован мебелью и техникой, все продуманно до мелочей. Главный принцип в отделке — ремонт должен служить долгие годы и быть актуальным, поэтому выбран стиль современная классика. 14,74 соток земли в собственности с ландшафтным дизайном и фруктовым садом.

Проект, продуманный до мелочей, выполненный профессиональными строителями и отделочниками под авторским наблюдением: просторная кухня-гостиная, комнаты, кабинет, несколько санузлов, баня, гараж, подвал.

Всё, начиная с земли и до крыши дома, делали и обустраивали для себя. Средств и времени не жалели. Всё спланировано и сделано с умом, на долгие годы», — говорится в объявлении.

Журналисты разыскали хозяев дома. Виктор и Инна сообщили, что продают коттедж, потому что покупают новое жилье в Минске. А «Тесла» в подарок — это просто маркетинговый ход. По отдельности приобрести дом и электромобиль тоже возможно. Тогда за «Теслу» придется отдать $55 тысяч, а стоимость дома «надо оговаривать».

О роде своих занятий владелец ответил неохотно: «Я занимаюсь автозапчастями. Я непубличный человек».


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