«Может получиться как с тунеядцами»: cтанут ли прессовать в Беларуси «жирных котов»? 6 8.07.2019, 18:10

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Доходы топ-менеджеров вызывают повышенный интерес у государства.

Правда, к высоким доходам айтишников госконтроль относится довольно спокойно, а вот к вознаграждению топ-менеджеров банков — с пристальным вниманием, пишет tut.by со ссылкой на naviny.by. Начнет ли государство новый этап борьбы с «жирными котами»?

Повод для новых разборок в банковской сфере

Тема доходов банковских работников в Беларуси последние пять лет поднимается постоянно. Глава государства и в 2014-м говорил, что банки жируют, и в 2017-м был недоволен тем, что банкиры могут превратиться в скопище «жирных котов». После этого Нацбанк в 2018 году, выполняя поручения президента, рекомендовал рассрочить выплату бонусов банкирам.

Казалось, после вмешательства Нацбанка система оплаты труда в банковской сфере стала с точки зрения государства более справедливой. Ан нет. Выяснилось, что в этом году у госконтроля возникли претензии к системе выплат вознаграждений членам наблюдательных советов банков. По сведениям БелаПАН, госконтроль изучал этот вопрос и направлял банкам соответствующие запросы еще несколько месяцев назад.

В июне тема вылилась в публичное пространство, когда Комитет госконтроля докладывал о ситуации в бюджетной сфере депутатам Палаты представителей.

Выяснилось, что в 2018 году взносы в Фонд социальной защиты населения были уплачены с доходов лишь 29 членов наблюдательных советов банков (в основном госбанков). В то же время с доходов 150 членов набсоветов банков (в основном с иностранным капиталом) ФСЗН, средства которого идут на выплату пенсий и пособий, не получил ни копейки.

Комитет госконтроля «персонально по каждому члену наблюдательных советов банков» проанализировал информацию и пришел к выводу, что из-за сложившейся ситуации бюджет ФСЗН недосчитался по итогам 2018 года 1,8 млн рублей.

Представители коммерческих банков рассказали БелаПАН, что взносы в ФСЗН действительно уплачивают не все члены наблюдательных советов.

«Что касается банков с госсобственностью, то мы платим в ФСЗН по полной программе», — рассказал БелаПАН представитель набсовета госбанка.

В то же время в частных банках ситуация иная.

«Акционеры избирают членов набсоветов, последние получают доход за свою работу на банковскую карточку, с их вознаграждения уплачивается подоходный налог. Однако поскольку с ними гражданско-правовые договоры не заключаются, с вознаграждения членов набсоветов взносы в бюджет ФСЗН не уплачиваются», — рассказал БелаПАН представитель коммерческого банка с иностранным капиталом.

Он обратил внимание, что наблюдательные советы в банках выполняют в основном контрольную функцию.

«Ряд вопросов в банках отнесены к компетенции наблюдательных советов. Руководители подразделений, которые курируют аудит, риски, внутренний контроль в банке, подотчетны не правлению, а наблюдательному совету. Набсовет участвует в разработке стратегии и выполняет контролирующую функцию в банках», — пояснил представитель коммерческого банка.

Инициатива, выдвинутая в июне госконтролем, может привести к тому, что всем банкам придется заключать с членами наблюдательных советов гражданско-правовые договоры и на основании их уплачивать с вознаграждения членов набсоветов взносы в ФСЗН.

Во всяком случае, Комитет госконтроля считает реализацию данного предложения целесообразным, так как в этом случае увеличатся доходы бюджета Фонда социальной защиты населения. При этом госконтроль предлагает взимать взносы в ФСЗН не только с членов набсоветов банков, но и других акционерных обществ, которых в стране около четырех тысяч.

«Вопрос отчислений взносов в ФСЗН с вознаграждения членов набсоветов хозяйственных обществ не является философским ни для страны, ни для пенсионеров. В 2018 году отношение средней пенсии к средней зарплате так и не достигло норматива в 40%», — заявил в июне в Палате представителей зампред Комитета госконтроля Александр Курлыпо, обосновывая необходимость поиска дополнительных средств для ФСЗН.

Что айтишникам можно, то другим нельзя

По данным Комитета госконтроля, совокупный доход 150 членов набсоветов банков, которые не уплатили взносы в ФСЗН, составил в 2018 году 14,2 млн рублей.

Таким образом, в среднем годовой доход одного члена набсовета банка составляет около 100 тысяч рублей. Правда, по сведениям БелаПАН, это усредненная цифра, и далеко не во всех банках члены набсоветов столько зарабатывают.

В ряде случаев месячный доход члена набсовета банка сопоставим со средней зарплатой айтишника (3−4 тысячи рублей). Однако резидентам Парка высоких технологий предоставлена льгота по уплате взносов в ФСЗН, и это не вызывает раздражения у госконтроля, а вот с положением дел в банковской сфере госконтроль мириться не готов.

Как известно, взносы в ФСЗН в Беларуси не начисляются с дохода, который превышает пятикратный размер заработной платы. В то же время резидентам Парка высоких технологий предоставлена льгота не уплачивать взносы в ФСЗН с дохода, который превышает однократный размер заработной платы.

На июньском заседании постоянной комиссии по бюджету и финансам Палаты представителей депутаты поднимали вопрос справедливости, а именно — почему члены набсоветов банков и других акционерных обществ должны уплачивать взносы в ФСЗН, а айтишники (резиденты ПВТ) могут пользоваться в этой части льготой.

Заместитель председателя Комитета контроля Александр Курлыпо, реагируя на вопросы депутатов, дал понять, что ко взносам айтишников в ФСЗН госконтроль претензий не имеет, так как льготы для резидентов ПВТ по уплате взносов закреплены на законодательном уровне.

Пенсионную систему пора менять

Следует отметить, что в госорганах предложение КГК об обязательном взимании страховых взносов с доходов членов набсоветов не нашло однозначной поддержки.

«Правительство придерживается мнения, что необходимо повышать эффективность госпредприятий, в том числе за счет внедрения в госсекторе современных методов корпоративного управления. На этом фоне вряд ли стоит делать шаги, которые бы демотивировали квалифицированных людей работать в набсоветах госкомпаний», — говорит собеседник БелаПАН в госорганах.

Минфин также опасается, что если с вознаграждения членов наблюдательных советов взимать взносы в ФСЗН, то квалифицированные специалисты могут не захотеть идти работать в набсоветы акционерных обществ.

«Какая разница, с каких доходов страховые взносы взимать, если от них зависит размер пенсии или трудовой стаж? Будем мы взимать из доходов членов набсоветов взносы в ФСЗН или не будем, не повлияет ни на трудовой стаж, ни на размер пенсий членов набсоветов», — отметил министр финансов Максим Ермолович.

По его мнению, обязательные страховые взносы, уплачиваемые работниками, должны влиять на размер пенсии.

«А если уплачиваешь взносы и все это распределяется в рамках общей солидарной пенсионной системы, то тогда возникает вопрос. Если выплачивать 35% от дохода (в ФСЗН), 13% в виде подоходного налога, то стоит ли эта деятельность (работа в набсоветах) трудовых затрат?» — задался риторическим вопросом Максим Ермолович.

Независимые эксперты разделяют позицию Минфина и считают, что в стране вначале нужно создавать пенсионную систему, которая бы мотивировала людей уплачивать взносы в пенсионный фонд.

«Недостаточная наполняемость бюджета Фонда социальной защиты населения, средств которого не хватает для выплаты достойной пенсии, — это проблема пенсионной системы. Начинать нужно с изменения существующей пенсионной системы, чтобы размер пенсии зависел от величины уплаченных взносов населением», — считает научный сотрудник Белорусского экономического исследовательско-образовательного центра (BEROC) Дмитрий Крук.

По оценкам экспертов, взимание взносов с вознаграждения членов набсоветов банков и иных компаний не принесет существенных поступлений в бюджет ФСЗН.

«Если оставить за скобками банки, то размер вознаграждения у членов наблюдательных советов в других компаниях существенно ниже либо даже по каким-то причинам отсутствует. Поэтому ожидать, что собранные средства с членов набсоветов позволят решить проблему наполняемости ФСЗН, точно не стоит», — полагает директор инвестиционной компании «Волат Капитал» Сергей Муханов.

В целом, считает он, поднятая тема не стоит того времени, которое тратится на ее обсуждение. «Может получиться как с тунеядцами: время и трудозатраты на то, чтобы собрать с них какие-то деньги, окажутся больше, чем эффект для бюджета», — считает Муханов.

Гораздо полезнее, полагает он, было бы направить усилия госорганов для построения современной пенсионной системы в стране.

«Пенсионная система должна быть у нас не распределительной, как сейчас, а пропорциональной. Величина страховых отчислений должна существенно влиять на размер будущей пенсии нынешних