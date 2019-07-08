Видеофакт: Глава Европейского совета Дональд Туск в Киеве выступил по-украински 9 8.07.2019, 18:12

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Дональд Туск

Политик рассказал, что многие в Европе смотрели на него, «как на проукраинского маньяка».

Глава Европейского совета Дональд Туск на совместной пресс-конференции с премьер-министром Владимиром Гройсманом после встречи 8 июля в Киеве поблагодарил Украину за сотрудничество. Он выступил на украинском языке, трансляцию вел канал "Прямий", сообщает "Гордон".

Туск отметил, что это, вероятно, последний его визит в Украину в этой должности. "Я горжусь тем, что у меня была возможность работать с вами в контексте наших общих интересов и ценностей. Я буду оставаться вашим другом и союзником, независимо от того, кем я буду в будущем. В течение всех этих лет я всегда пытался поддерживать Украину в Европе, а Европу – в Украине. Отвага и решимость украинцев получили уважение и признание у многих европейцев, и сегодня среди них все больше и больше союзников украинского дела. В моих глазах вы все – герои. Именно такими я видел вас во время Революции достоинства на Майдане и позже, когда вы защищали суверенитет и целостность своей страны и одновременно строили современное государство и внедряли демократические стандарты", – сказал Туск.

"Несмотря на бедность, которая все еще остается во многих местах, несмотря на страдания, причиненные войной, несмотря на трудности реформ, вы выстояли. Евросоюз должен гордиться и быть благодарным за то, что у него есть такой партнер. Я делал все возможное, чтобы ускорить процесс интеграции Украины в остальную часть Европы. Не все удалось. Не всегда я был таким эффективным, как хотел. Простите мне, друзья. Но есть также много причин быть довольными. И вам, украинцам, точно не за что чувствовать стыд. В Брюсселе некоторые смотрели на меня, как на проукраинского маньяка, не раз мне говорили это прямо в глаза. Честно говоря, я очень горжусь этими эпитетами. Вы можете всегда на меня рассчитывать. Спасибо", – заявил он.