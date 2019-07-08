На могиле брата Кастуся Калиновского в Свислочи началась эксгумация останков 1 8.07.2019, 18:16

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Это поможет окончательно идентифицировать останки руководителя восстания 1863 года.

Об этом пишет Hrodna.life.

Гродненский правозащитник, журналист и публицист Владимир Хильманович наблюдает со стороны общественности за этим процессом. Также там присутствуют местные активисты. Свислочский общественно-политический активист Юрий Глебик для гласности и контроля над этим процессом со стороны общества по предложению Следственного комитета вошел в протокольную группу.

Представители Следственного комитета пообещали, что после окончания их миссии могила Виктора Калиновского будет восстановлена в том виде, какой была до начала работы.

Присутствуют и представители Литвы, которые заявили, что хотят идентифицировать Кастуся Калиновского, а других зацепок, кроме как останков его родного брата, они не имеют.