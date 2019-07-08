Таллинн превратился в мини-Голливуд 8.07.2019, 18:30

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Чтобы у белорусских начальников было такое же понимание современной жизни и кинематографа!

У каждого народа свои забавы. Белорусы, к примеру, нынешним летом развлекаются тем, что считают убытки от Европейских игр, чинят асфальт после танкового парада и вставляют стекла, выбитые праздничным салютом. Так себе развлечение, пишет «Салiдарнасць».

А вот у эстонцев это лето проходит под знаком Голливуда: с середины июня знаменитый британский режиссер Кристофер Нолан ведет в Таллинне съемки своего нового фильма «Tenet». И это на сегодня главная тема всех тамошних СМИ – наша пресса о Европейских играх столько не писала, сколько эстонская пишет об этих съемках.

Название ленты можно перевести как «Догма», «Принцип», или «Доктрина». Источники, знакомые со сценарием, описывают проект, как «романтический экшн-триллер о тайном мире международного шпионажа», а его бюджет оценивают в 225 миллионов долларов. Съемки будут проходить все лето в разных районах Таллинна. Эстонскую столицу Нолан выбрал из-за уникальной архитектуры (хотя кроме Эстонии съемки пройдут еще в шести странах).

В картине заняты такие звезды, как Роберт Паттинсон, Джон Дэвид Вашингтон, Элизабет Дебики, Майкл Кейн, Аарон Тейлор-Джонсон и Кеннет Брана. А еще в съемках принимают участие сотни жителей Эстонии. Правда, задействованы они, в основном, в массовке.

Поначалу от желающих сниматься отбоя не было. Но затем число их поубавилось, и кинокомпания время от времени объявляет дополнительный набор. Почему же так вышло?

Во-первых, участникам массовки слишком долго приходится находиться на съемочной площадке. Иногда с 6 утра до 21 вечера. Для непрофессионалов это непривычно и утомительно. Во-вторых, съемки зачастую проходят в рабочие дни. Если рядовой эстонец без проблем может посвятить съемкам свой выходной, то прогулять работу для него непросто. Ну и, в-третьих, многих не устраивают маленькие гонорары — 50 евро за съемочный день, который может длиться до 15 часов. Это меньше эстонской почасовой минималки. «Паттинсон пускай за 50 евро в день работает», – шутят эстонцы в соцсетях.

Сюжет фильма держится в секрете, поэтому на съемках действуют строгие правила: участников массовки просят не брать с собой телефоны, а у тех, кто все-таки приходит с мобильниками, их собирают в начале съемочного дня. Актера массовки, замеченного за фотографированием, сразу же просят покинуть площадку.

Во время съемок участников массовки просят также не подходить к исполнителям главных ролей.

Съемки проходят в разных уголках города. Для этого Нолан даже попросил перекрыть несколько улиц, в том числе, шоссе Лаагна – одну из самых оживленных трасс эстонской столицы. Городские власти поначалу отказались, но затем пошли режиссеру на уступки.

Кстати, одна из съемочных локаций в картине будет изображать не Таллинн, а Киев. Это знаменитый таллиннский горхолл, бывший Дворец культуры и спорта им. Ленина, который в фильме превратится в здание украинской Национальной оперы. По просочившимся в прессу снимкам, можно предположить, что возле «оперы» Нолан снимает сцену, где полицейские противостоят возмущенной толпе.

Почему же эту сцену решено было снимать в Таллинне, а не в Киеве? А все дело в том, что по действующим в Эстонии правилам, иностранные режиссеры имеют право получить до 30% от понесенных в стране расходов, если в проекте были задействованы эстонские кинопроизводители, актеры, если речь в нем идет об истории, связанной с Эстонией, или Эстония является местом, где происходят события фильма. Расходы Нолана в Таллинне составляют 16 миллионов евро, пять из которых ему выделило эстонское правительство.

Фонд возврата средств, потраченных на производство фильмов – распространенное в мировой практике явление. Подобным образом кинопроизводство поддерживают почти все члены Евросоюза, а также государства Северной и Южной Америки. Эстонский министр культуры Тынис Лукас отметил, что если бы в Эстонии не было такой схемы, иностранцы не приносили бы в страну свои деньги, а выбирали бы страны, где такая схема существует.

И Эстония, кстати, от этой схемы только выигрывает – съемки, подобные тем, что проходят сегодня, оказывают положительное влияние на местную экономику и кинематограф. Когда стало известно, что Нолан собирается снимать в Таллинне, эстонским продюсерам начали поступать предложения и от других крупных киностудий, рассказала директор Института кино Эстонии Эдит Сепп.

«Обычно это так и происходит. Один известный человек попадает в Эстонию, получает здесь позитивный опыт – это очень важно, чтобы у него осталось хорошее впечатление от Эстонии, местных режиссеров и продюсеров, а также удобных условий для съемок. Тогда об этом начинают говорить, и я верю, что и другие студии заинтересуются работой в Эстонии», – заявила она.

Чтобы у белорусских начальников было такое же понимание современной жизни и кинематографа!