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Украинский журналист: Монголия более нейтральная cтрана, чем Беларусь

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  • 8.07.2019, 19:13
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Роман Скрипин

Роман Скрипин предложил Зеленскому провести переговоры в Улан-Баторе и попить там кумыс.

Сегодня президент Украины Владимир Зеленский предложил Владимиру Путину провести переговоры в Минске по урегулированию конфликта между двумя странами. Встреча должна пройти при посредничестве президентов США и Франции Дональда Трампа и Эмманюэля Макрона, канцлера ФРГ Ангелы Меркель и премьер-министра Великобритании Терезы Мэй.

Украинский журналист Роман Скрипин на своем Youtube-канале ответил на предложение Зеленского:

«Переговоры должны проходить на нейтральной территории. Минск - это не нейтральная территория, если кто-то не знает. Это союзное государство России и Беларуси. Давно уже. Просто оно такое гибридное, как и все в России. Нейтральная территория для нас - это Швейцария. Монголия более нейтральная cтрана, чем Беларусь. В Улан-Баторе можно встречаться, чтобы поговорить, кумыс попить», - cказал Роман Скрипин.


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