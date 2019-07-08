Российская Госдума попросит запретить поставки вина из Грузии 6 8.07.2019, 19:31

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Обсуждается вопрос прекращения перечисления с территории России денежных переводов.

Госдума РФ во вторник попросит правительство рассмотреть вопрос о введении санкций против Грузии после нецензурных высказываний в адрес президента России Владимира Путина на грузинском ТВ. Такое заявление сделал спикер нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин по итогам заседания совета Думы, сообщает «РИА Новости».

«Предлагаем правительству рассмотреть возможности прекращения поставок с территории Грузии в Россию вина, воды газированной. Обсудили вопросы прекращения перечисления с территории России денежных переводов», — сообщил Володин журналистам.

По его словам, совет принял решение единогласно, это предложение 9 июля будет рассмотрено депутатами Госдумы.