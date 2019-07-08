Елена Маслюкова: Активисты вышли на финишную прямую 1 8.07.2019, 19:41

Елена Маслюкова

Светлогорские активисты обжалуют решение властей в Комитете по правам человека ООН.

За организацию флешмоба против работы завода беленой целлюлозы в начале октября 2018 года судья районного суда Руслан Царук оштрафовал правозащитницу и экоактивиста на 25 базовых величин (612 рублей 50 копеек) каждого.

Елена Маслюкова и Змитрович ранее обжаловали штрафы в Гомельский областной суд, но постановление районного суда оставили в силе, а их жалобы – без удовлетворения, пишет ПЦ «Весна».

1 июля Верховный Суд за подписью заместителя председателя Р. Анискевича ответил, что постановление суда Светлогорского района и суда Гомельского областного суда являются законными и обоснованными, оснований для отмены постановлений не имеется.

«К большому сожалению, Верховный суд, как и предыдущие, не стал на сторону прав человека. Очевидно, что нынешняя судебная система никогда не станет на сторону активистов, никогда не станет защищать наше, гарантированное Конституцией Республики Беларусь, право на свободу мирных собраний, на свободу мысли, на право жить в благоприятных условиях.

Фактически, мои слова в Светлогорском районном суде, сказанные судью Руслану Царуку, который рассматривал наше дело, "до встречи в КПЧ ООН" стали пророческими. Поэтому, активисты вышли на финишную прямую», — комментирует решение Верховного суда правозащитница.

Что не так с делом?

По мнению юриста «Весны» Алексея Лойко по данному делу был допущен ряд нарушений, которые влекут отмену постановления о наложении административного взыскания, как в отношении Алены Маслюковой, так и Анатолия Змитровича.

Нарушена презумпция невиновности.

Как отмечает Елена Маслюкова, она действительно присутствовала 9 сентября около торгового центра «Березки», чтобы проинформировать своих знакомых и неравнодушных граждан о том, что заявка на проведение мирного собрания не была поддержана городскими властями и собрание запрещено. Это она подтвердила и на судебном заседании в суде Светлогорского района.

«Мое присутствие заключалось в том, чтобы не допустить совершения иными гражданами нарушения законодательства о массовых мероприятиях. Каких-либо призывов я не осуществляла, а, наоборот, предотвращала совершение иными гражданами нарушений действующего законодательства», — рассказывает правозащитница.

Вместе с тем, как отмечает юрист «Весны», судом Светлогорского района не было представлено допустимых и относимых доказательств того, что в момент ее нахождения около торгового центра она совершала какие-либо призывы к участию в несанкционированном массовом мероприятии. «К примеру, описание правонарушения не содержит перечисления конкретных действий Маслюковой и Змитровича, а именно, что они произносили какие-то лозунги, держали плакаты. Одного факта присутствия однозначно недостаточно», — подчеркивает Алексей Лойко.

Неправомерно ограничено право на распространения информации.

Накануне флешмоба на столбах Светлогорска были расклеены листовки, содержащих сведения о проведении пикета 15 сентября. Долгое время их не убирали городские коммунальные службы. По мнению юриста «Весны» Алексея Лойко, в соответствии с международными стандартами власти должны обосновать, какую угрозу несут такие листовки. В противном случае, ограничение права на распространение информации неправомерно.

Однако, когда Елена Маслюкова разместила фотографии этих листовок в «Одноклассниках» и «Фейсбуке», суд посчитал это призывом к участию в несанкционированном массовом мероприятии, и привлек ее к административной ответственности по ст. 23.34 КоАП.

«Выкладывая фотографии листовок с содержанием информации о дате, времени и месте проведения пикета на Центральной площади Светлогорска я всего лишь распространяла информацию, которая и без того была размещена по всему городу», — рассказывает правозащитница.

Данный эпизод, как отмечает Алексей Лойко, напрямую касается права на свободу выражения мнения и распространения информации, которое гарантировано статьей 33 Конституции и статьей 19 Международного пакта о гражданских и политических правах. Однако суд при разрешении дела, не произвел оценку на предмет правомерности ограничения этого права.

Нарушен принцип состязательности сторон в административном процессе.

Вина правозащитницы по ч.2 ст.23.34 КоАП по сути была сформирована только на основании протоколов опроса свидетелей сотрудников и сотрудниц милиции и местного исполкома А. Дайнеко, О. Горбар, Е. Лось, О. Акимцовой, Е. Слиж. Многократные ходатайства Алены Маслюковой о вызове этих свидетелей для устного допроса в суд были отклонены якобы в связи с тем, что «они направлены на затягивание процесса». Так, правозащитницу лишили возможности в судебном заседании задать вопросы свидетелям, которые свидетельствовали против нее.

Принцип состязательности предполагает наличие в процессе сторон с противоположными интересами. Состязательность невозможна без равенства сторон в судебном процессе.

«В данном случае Светлогорский РОВД как орган, ведущий административный процесс, опросил своих сотрудников в качестве свидетелей, и потом суд положил это в основу обвинения. Может ли здесь идти речь о равных возможностях сторон в процессе?», — задает риторический вопрос юрист «Весны» Алексей Лойко.

Нарушено право на защиту.

Невозможность опроса свидетелей повлекла не только нарушение принципа состязательности в этом деле, но и ущемило другие процессуальные права. Например, лишило возможности возражать против показаний свидетелей. Кроме этого, невозможность опроса свидетелей повлекло нарушение права на защиту, которое предусмотрено ст. 62 Конституции Республики Беларусь.

Таким образом, то, что Елена Маслюкова не могла опросить свидетелей в суде, лишило ее права защищать себя самостоятельно.

Правозащитница Елена Маслюкова отмечает, что будет обжаловать решение суда на международном уровне в Комитете по правам человека ООН.