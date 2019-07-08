закрыть
8 июля 2019, понедельник, 20:27
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Мы в одной лодке
Рубрики

В Украине предложили разрешить двойное гражданство

  • 8.07.2019, 20:10
Александр Данилюк

С такой инициативой выступил секретарь СНБО Александр Данилюк.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Александр Данилюк поддерживает введение института двойного гражданства в Украине, при этом называет недопустимым двойное гражданство со страной-агрессором.

Об этом Данилюк заявил в интервью "ТСН.Тиждень", передает "Интерфакс-Украина".

"Я считаю, что это (двойное гражданство, – ред.) абсолютно искусственное ограничение… Я считаю, это неправильно – иметь только одно гражданство, чтобы было это условие. Есть много политиков и стран в Европе, где это не является обязательным. Но конечно иметь гражданство страны-агрессора является недопустимым. Надо готовиться к тому, что мир глобальный", – считает Данилюк.

При этом секретарь СНБО отметил, что не имеет британского гражданства, несмотря на то, что ранее он длительное время проживал в Лондоне и имел такие планы.

"Когда-то у меня были планы (получить британское гражданство, – ред.). Но в какой-то момент я принял решение, что буду заниматься государственной политикой, поэтому не получал гражданство… Сказал – нет. Это был 2009 год", – рассказал Данилюк.

Секретарь СНБО также заявил, что заинтересован в должности премьер-министра Украины.


популярное за неделю

Мнение

От Лукашенко нужно прятать даже спички
От Лукашенко нужно прятать даже спички Ирина Халип
Исследователи дна
Исследователи дна Виктор Шендерович
Белорусы защитят Беларусь, но не Лукашенко
Белорусы защитят Беларусь, но не Лукашенко Павел Северинец
Эффект бумеранга для Путина
Эффект бумеранга для Путина Лилия Шевцова