Роман Бессмертный: Представители США точно не поедут в Минск 8.07.2019, 20:23

Роман Бессмертный

Экс-посол Украины в Беларуси ответил на предложение Зеленскому по переговорам с Путиным.

Президенту Украины Владимиру Зеленскому не стоит встречаться с российским президентом Владимиром Путиным, если на переговорах не будут присутствовать лидеры ведущих стран Запада. Такое мнение изданию "Гордон" выразил бывший вице-премьер-министр, экс-представитель Украины в политической подгруппе трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе Роман Бессмертный, комментируя предложение Зеленского Путину провести в Минске переговоры по Донбассу с участием лидеров США, Великобритании, Германии и Франции.

"Это предложение – скорее, эмоциональная реакция на возможное проведение телемоста с РФ, чем позиция по новому формату переговоров. В своем роде это желание соединить нормандский формат и Будапештский меморандум. Только там выпал Китай, который пока что находится в роли наблюдателя. Президент Зеленский входит в курс дела. Будапештский формат отложился у него в памяти после избирательной кампании – он тогда об этом говорил. А встречи с лидерами Франции и Германии поставили его в колею нормандского формата. Возможен ли сейчас такой новый формат и правильно ли выбрали потенциальное место его проведения? Очень сомневаюсь.

На данном этапе Берлин и Париж соревнуются, кто из них быстрее "добежит" до Москвы. Лондон же в стойке боксера готов к серьезному поединку против Москвы. А Вашингтон только на словах ищет понимания с россиянами. Поэтому организовать встречу в таком формате участников вряд ли удастся. Да еще и в Минске. У Вашингтона и Лондона крайне напряженные отношения с руководством Беларуси. Тут и говорить не о чем. Представители США точно не поедут в Минск", – подчеркнул собеседник.

По его словам, Киев должен мотивировать западных партнеров, чтобы они согласились участвовать в переговорах по Донбассу.

"Чтобы возобновить интерес вышеуказанных стран к переговорам, нужно структурировать эту тему, мотивировать их. Во-первых, президент зря не обратил внимания на страны Центральной Европы. Они крайне заинтересованы в прекращении войны, потому что она несет им потенциальную угрозу. Во-вторых, чтобы заставить Париж и Берлин действовать активно и не быть ориентированными на Москву, им нужно предложить наше виденье европейской безопасности.

Потому что сами европейцы об этом мало говорят, а война на Донбассе для них – это потенциальная угроза. Особенно в контексте размещения серьезного военного потенциала в Крыму. Ведь увеличивающиеся там ракетно-космические войска, прежде всего, направлены на Европу. Третий момент – это вопросы, связанные с глобальной безопасностью. Они крайне важны для США. Что касается Китая, который президент не упомянул, то для привлечения Пекина к процессу нужны экономические проекты. Кстати, санкции Запада против РФ не так эффективны частично потому, что Москва экономически и финансово сотрудничает с Пекином", – отметил Бессмертный.

Он не видит смысла во встрече Зеленского и Путина один на один.

"Команда президента начинает понимать сложность всех этих процессов, но пока им не хватает глубины понимания многофакторности данной темы. Однако рано или поздно Зеленскому придется встретиться с Путиным. Я понимаю, почему команда президента даже не пыталась попасть в Осаку, где прошел саммит G20. Ведь если бы он туда поехал и не встретился с Путиным, то возник бы логичный вопрос: а зачем тогда вообще нужна была эта поездка? Нужно ли Зеленскому сейчас встречаться с Путиным тет-а-тет? Нет, он пока к этому не готов. Между Киевом и Москвой на данном этапе могут быть только технические консультации. Например, есть много нюансов по поводу обмена удерживаемыми лицами. При этом один из президентов в курсе всех подробностей, а второй – нет. Зачем тогда такая встреча? Поэтому на сегодняшний день я не вижу в ней смысла", – сказал собеседник.

По его мнению, одним из ключевых моментов сейчас является то, кто станет новым министром иностранных дел Украины.

"Путин более подкован, чем Зеленский. Осознавая свое преимущество, он может согласиться на встречу тет-а-тет. Тут нужно быть очень аккуратным, чтобы не попасть в ловушку. Да, Зеленский постепенно начинает втягиваться, но он еще не настолько подготовлен, чтобы на уровне дискутировать по всему спектру – от технических и политических вопросов до вопросов безопасности. Поэтому, я считаю, ему необходимо структурировать свою позицию.

Более того, в связи с тем, что президентом стал именно Зеленский, нам нужно менять структуру реализации внешней политики. Раньше всеми вопросами занимался лично Петр Порошенко. Сейчас же нам нужен очень сильный министр иностранных дел. Необходима активная работа Совета национальной безопасности и обороны. То же касается парламентского комитета, который занимается вопросами внешней политики и, конечно, правительства", – резюмировал Бессмертный.