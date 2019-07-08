Политическая трансформация и бочка с солеными огурцами Давид Джапаридзе

8.07.2019, 20:37

В Грузии началась война между прошлым и будущим.

В 70-х годах прошлого столетия Стив Джобс не мог убедить инвесторов в коммерческой перспективе персональных компьютеров. Инвесторы не могли поверить в актуальность компьютера в каждом доме. Хиппи, бросивший Университет из за нежелания терять время на шаблонное образование и еще платить за это немалые деньги – создал Apple.

Если человек, сформировавшийся в советском прошлом, взглянет на фотографии команды Windows 30 летней давности во главе с Биллом Гейтсом, у него сложится впечатление, что на снимке представлена «неблагополучная молодежь».

В те времена инвесторы отдавали предпочтение не лохматым парням в джинсах и с импровизированными офисами в гаражах, а поседевшим потомственным воротилам с «опытом», в смокингах и с офисами на Манхеттене. Среди них были банкиры, нефтяники и металлурги.

Ребятам «из гаражей» уникальным способом удалось создать свою собственную реальность, - «поле искажений», которое они использовали, чтобы убедить людей в том, что их личные убеждения — реальность… просто ее не понимают. Без этой самой «сомнительной реальности», созданной в 70-х годах прошлого века, невозможно представить нашу сегодняшнюю повседневную жизнь.

Политика отстает от бизнеса на десятилетия по той же причине, по которой инвесторы не верили «парням из гаражей» 30 лет назад. Профессиональные политики оккупировали пространство нашей жизни и, забаррикадировавшись, монополизировали перераспределение наших с вами денежных средств.

После 20 июня 2019 года Грузия стала другой. Еще недавно никто не ждал трансформации аполитичной молодежи в функционирующую как сеть структуру протеста, действующую горизонтально и без всяких «харизматичных вождей» и личностных предпочтений. Взяв на себя абсолютную ответственность, ту самую, которая, как правило, находится в зоне компетенции профессиональных политиков (безотносительно того, властьимущие они, или оппозиционные), поколение будущего ввело их в полнейший ступор. В такой же ступор вводили инвесторов «парни с офисами в гаражах», создающие новую реальность в 70-х прошлого столетия. Тот, кто в них поверил, стали сегодняшними бенефициарами самых крупных доходов в истории человечества.

Большинству людей, сформировавшихся в совке, никогда не понять свободных людей, не подверженных вождизму, точно также как свободным людям никогда не понять склонных к вождизму. На самом деле, разлом в мировозрениях прекрасен и дает возможность без излишних объяснений двигать развитие нашего мира вперед. Арба, никогда не станет эффективней Tesla и никогда не сможет ее обогнать, равно как и продать себя дороже.

Если бы «классические политики» отдавали приоритет развитию, а не собственной карьере, они додумались бы модифицировать собственную политическую реальность и конкурировали бы за вовлечение креативной молодежи в собственные структуры. Так поступают частные компании. Но их самолюбие и склонность к клановости не позволили распахнуть собственные объятия молодым.

Сегодня уже не стоит вопрос об «открытых дверях», сегодня стоит вопрос о смене политической реальности. Той самой реальности, которая обязывает государство функционировать как офис-услуг для граждан, когда выгодней и целесообразней передавать государственные функции частным компаниям, которые априори являются более эффективными чем классические «министерства». Ведь классические «министерства» лишь перераспределяют потоки наших с вами денежных средств, не обделяя интересы назначенных чиновников, и являются порождением коррупционных схем. В отличие от назначенных чиновников бизнес работает на эффективность. Бизнес может получать дивиденды от собственных результатов, – увеличили ВВП и доходы населения, получили пропорциональный процент, нет – заплатили государству неустойку и уступили дорогу более эффективным. Понимание этого делает модель управления более эффективной.

20 июня в Грузии началась война между прошлым и будущим, прогрессом и отсталостью, реальной возможностью улучить жизнь каждого гражданина, и примитивными априори лживыми обещаниями политиков из прошлого. Критиков молодежных протестов найдется много. В первую очередь критиками движет непонимание отсутствия вождей в протестных акциях. Многие хотят видеть модель борьбы Саакашвили, или Пашиняна, искренне не понимая того, что нейтрализовать протест при наличии «вождя» гораздо легче, чем при его отсутствии. «Вождя» можно арестовать, выслать из страны, нейтрализовать… после чего любой протест следующий за вождем сойдет на нет. Горизонтальную структуру с самоорганизующейся конструкцией победить гораздо сложнее.

В наши дни политики, безотносительно того правые они или левые, ведут борьбу не на жизнь, а на смерть за устоявшиеся привилегии чиновников путем регуляций частных инициатив будь это криптовалюты или зарождение частной валюты Libra, инициатором которой является Facebook. Когда-то коннозаводчики и производители повозок лоббировали собственные интересы и боролись с создателями автомобилей, основанных на двигателях внутреннего сгорания. Однако бессмысленно бороться против прогресса и частной инициативы. Прогресс можно лишь замедлить, но его невозможно остановить.

Сегодня мы являемся свидетелями политической трансформации в Грузии с лидерами новой формации, которые должны будут дистанцироваться от влияния устоявшихся политиков из прошлого, ибо свежий огурец, попав в бочку к соленным огурцам, ввиду естественных биохимических процессов, непременно станет соленым.

Давид Джапаридзе, «Грузия.Онлайн»