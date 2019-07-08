закрыть
8 июля 2019, понедельник, 22:52
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Мы в одной лодке
Рубрики

Что думают молодые белорусы о «законе о призыве»

1
  • 8.07.2019, 21:36
  • 2,043

Данным законом государство нарушает правило о непрерывности образование своих граждан.

В Беларуси проголосовали за новый «законопроект об отсрочках» – он буквально ошарашил общественность, особенно представителей мужского пола. Теперь отсрочку в связи с образованием можно «заслужить» только раз, при получение первой ступени высшего образования, пишет spektr.by.

Если юноша захочет продолжить обучение в магистратуре или аспирантуре, то придется взять себя в руки отдать долг родине, и можно с чистой совестью покорять карьерную лестницу. Тем более, если верой и правда не отслужить, то есть большой риск остаться на обочине белорусской жизни.

И так, еще раз напомним про все санкции, под которые могут попасть «маленькие мужчинки», в попытках откосить от «уплаты» государственного долга.

Во-первых, лицам, уклоняющимся от службы в армии, не разрешат выезжать за границу.

Во-вторых, таких мужчин не будут брать на работу, связанную с госслужбой.

Но, есть и хорошая новость: тех, кто после учебы пойдет в армию по контракту, освободят от распределения. При этом деньги за образование они возвращать не будут.

С одной стороны власть можно понять, почему она решилась на такие шаги (тотальный недобор, в связи с демографической ямой), но с другой стороны, зачем такой маленькой стране, так много солдат? Не сделает ли этот законопроект хуже общественности, и не ударит ли он по образовательной системе?

Ведь знаете, как бывает: думал, что станешь великим рокером, а в итоге докторантуру в 45 заканчиваешь и все благодаря отсрочки. Рубить с плеча родителям и гражданам призывного возраста не стоит, а лучше сесть и еще раз все обдумать: кто-то должен держать винтовку в руках и почему этим человеком не можете быть вы или даже автор этого кейса?

Данный закон – отличная пища для размышлений.

Андрей Харченко – член ЗБС (Задзіночанне беларускіх студэнтаў), бывший студент-социолог

“Данным законом государство нарушает правило о непрерывности образование своих граждан. Существует много скрытых социальных проблем, а в армии Беларуси служить точно не престижно.

В мирное время наша армия успешно губит военнослужащих и мирное населения, вспомните салют на 3 июля.

Сегодня за срочную службу в армии молодой человек получает 40 рублей, а месяц, к тому же срок службы не идет в трудовой стаж, а льгот для “отслуживших” не предоставляется собственно никаких.

Существует так называемый “нелегальный” способ не попасть в армию, в ответ на это государство явно дает понять, что от армии никуда не скрыться, совсем недавно вошел в практику способ не пускать молодых парней за границу на время призыва. Ни для кого не секрет, что после обучения диплом отдают только с подписанием повестки в военкомат. Перестал работать способ бегства от повестки, парой военкоматы с первого раза подают в суд и угрожают вполне реальной уголовной ответственностью.

Существуют услуги по “помощи” молодым людям с этой проблемой на коммерческой основе, вы оплачиваете услуги юристов, врачей, психологов и они отыскивают вполне легальную причину не идти в армию. О том насколько эффективны эти услуги, лучше спросить у их потребителей.

Давайте представим, что этот закон действует уже сейчас, что он за собой повлечет?

Во-первых, уменьшится уровень образованности в обществе, вряд ли выпускники колледжей или училищ захотят продолжать образование после армии, по той же причине не захотят продолжать научную деятельность в магистратуре.

Во-вторых, большинство магистерских программ просто будут не нужны также, как и бакалавриат, что приведёт наши вузы к потере числа поступающих, соответственно и финансов.

В-третьих, произойдёт отток студентов из Белорусских вузов и в целом молодежи вовсе.

В-четвертых, падение престижа армии как таковой.

Я думаю, что этот закон скоро отменят, так же как и отменили 3 декрет, молодёжи есть что терять, лишний год жизни в абсолютно бесполезном месте, в котором подавляют волю старыми советскими трюками, дедовщиной, поборами и подобными вещами в “лучший” возраст их жизни – это то против чего стоит бороться”.

Еромин Егор Сергеевич – выпускник 2019 года

Данный нам законопроект, который скоро подпишут, ставит под удар и так не самое высокое образование в стране.

Количество действительно образованных людей ежегодно редеет, ведь за такой же период времени из страны уезжает более 1000 ученых.

Видимо дефицит призывников настолько сильный, что решили бить по образованию.

Человек в принципе не должен быть рабом полтора года жизни, но тут к тому же ущемляется право на образование.

Последние шансы подтянуть интеллектуальную составляющую умирают у нас на глазах.

Владимир Васильевич Островский – студент-политолог

Я не понимаю данный закон и не хочу понимать – развитые страны переходят на контракт и в армии работают профессионалы, которые смогут защитить свою страну, только их желание подкреплено деньгами и их специально обучают этой, так называемой нашим Президентом, “Военной специальности”. У нас же, ни методы призыва в армию, ни методы обучения в ВС не меняются: копай окоп, ложись под танк, кидай гранату. Это больная советская привычка – брать не качеством, а количеством! Идиотизм – по-другому не назовёшь.

Я люблю свою страну, но не государство, и служить этой власти, которая ни во что не ставит людей, которые платят налоги, пошлины и убивает любовь к родине я не хочу! Не считаю, что я что-то беру у государства в долг. Все Учреждения образования от Садика до институтов давно требуют немаленьких денег. Про больницы и поликлиники молчу. Там только консультация бесплатна, наверное.

Можно сказать, что после шумихи вокруг ВС (самоубийства) там станут относиться лучше, но это только вначале! Любое министерство всё хорошее делает у нас для показухи, а на деле тайком за кулисами варят новый яд или готовят оружие против своего народа.

В любом случае если тебе прикажут сделать то, что ты не умеешь и что-то пойдёт не так-то посадят, а то и расстреляют тебя, а не какого-нибудь министра или генерала. Правильно – зачем отвечать за слова, когда можно перекинуть ответственность на кого-то другого?

Мне не нужна ваша армия. Мне нужна свобода и я хочу жить здесь, а не выживать!

Павел Шнай

Что я думаю по поводу этого закона?

Двоякое мнение. С одной стороны, каждый мужчина должен пройти армию, научиться дисциплинированности, несомненно, но есть одно большое «НО».

На данный момент наша доблестная армия превратилась в сброд никчемных людей, которые сами не знают, чего хотят, тем более не знают, чего желать от юных солдат.

Мое мнение таково: армия должна быть не во вред умственного развития, ибо на данный момент, человек, идущий служить просто теряет полтора года жизни, выкидывает в никуда, а после, а после трудно себя заставить, так как полтора года разгильдяйства дают о себе знать.

А закон – это всего лишь способ прикрыть, я извиняюсь, чьи-то «задницы», дабы выполнять плановые нормы по набору призывников. Армия должна быть такой, чтобы молодой человек сам изъявил желание пройти срочную службу, а не вот это все, что творится.

Очень опечаливает факт того, что в армию можно уйти абсолютно здоровым, а прийти нет, –именно такое мнение у меня после просмотра утренней ленты новостей и по личным примерам моих товарищей.

Это является сугубо моим мнением и от вашего оно может отличаться.

Евгений Гуйдо – бывший студент-политолог

Престиж ВС в Беларуси и служба в них находится на предельно низком уровне.

Вместо того, чтобы улучшить условия несения службы МО решило усилить аппарат принуждения в виде законопроекта об отсрочках, который, по их мнению, должен увеличить количество призывников.

Но этот законопроект не решает проблемы, которые существуют в нашей армии.

Мне, как гражданину Республики Беларусь, абсолютно претит отдавать “долг” Родине именно таким бесполезным путем.

Нашей стране нужны специалисты и прерывать обучение ради ненужной и, я бы сказал, опасной для жизни и здоровья службы, как минимум глупо для страны XXI века.


популярное за неделю

Мнение

От Лукашенко нужно прятать даже спички
От Лукашенко нужно прятать даже спички Ирина Халип
Исследователи дна
Исследователи дна Виктор Шендерович
Белорусы защитят Беларусь, но не Лукашенко
Белорусы защитят Беларусь, но не Лукашенко Павел Северинец
Эффект бумеранга для Путина
Эффект бумеранга для Путина Лилия Шевцова