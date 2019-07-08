Что думают молодые белорусы о «законе о призыве» 1 8.07.2019, 21:36

2,043

Данным законом государство нарушает правило о непрерывности образование своих граждан.

В Беларуси проголосовали за новый «законопроект об отсрочках» – он буквально ошарашил общественность, особенно представителей мужского пола. Теперь отсрочку в связи с образованием можно «заслужить» только раз, при получение первой ступени высшего образования, пишет spektr.by.

Если юноша захочет продолжить обучение в магистратуре или аспирантуре, то придется взять себя в руки отдать долг родине, и можно с чистой совестью покорять карьерную лестницу. Тем более, если верой и правда не отслужить, то есть большой риск остаться на обочине белорусской жизни.

И так, еще раз напомним про все санкции, под которые могут попасть «маленькие мужчинки», в попытках откосить от «уплаты» государственного долга.

Во-первых, лицам, уклоняющимся от службы в армии, не разрешат выезжать за границу.

Во-вторых, таких мужчин не будут брать на работу, связанную с госслужбой.

Но, есть и хорошая новость: тех, кто после учебы пойдет в армию по контракту, освободят от распределения. При этом деньги за образование они возвращать не будут.

С одной стороны власть можно понять, почему она решилась на такие шаги (тотальный недобор, в связи с демографической ямой), но с другой стороны, зачем такой маленькой стране, так много солдат? Не сделает ли этот законопроект хуже общественности, и не ударит ли он по образовательной системе?

Ведь знаете, как бывает: думал, что станешь великим рокером, а в итоге докторантуру в 45 заканчиваешь и все благодаря отсрочки. Рубить с плеча родителям и гражданам призывного возраста не стоит, а лучше сесть и еще раз все обдумать: кто-то должен держать винтовку в руках и почему этим человеком не можете быть вы или даже автор этого кейса?

Данный закон – отличная пища для размышлений.

Андрей Харченко – член ЗБС (Задзіночанне беларускіх студэнтаў), бывший студент-социолог

“Данным законом государство нарушает правило о непрерывности образование своих граждан. Существует много скрытых социальных проблем, а в армии Беларуси служить точно не престижно.

В мирное время наша армия успешно губит военнослужащих и мирное населения, вспомните салют на 3 июля.

Сегодня за срочную службу в армии молодой человек получает 40 рублей, а месяц, к тому же срок службы не идет в трудовой стаж, а льгот для “отслуживших” не предоставляется собственно никаких.

Существует так называемый “нелегальный” способ не попасть в армию, в ответ на это государство явно дает понять, что от армии никуда не скрыться, совсем недавно вошел в практику способ не пускать молодых парней за границу на время призыва. Ни для кого не секрет, что после обучения диплом отдают только с подписанием повестки в военкомат. Перестал работать способ бегства от повестки, парой военкоматы с первого раза подают в суд и угрожают вполне реальной уголовной ответственностью.

Существуют услуги по “помощи” молодым людям с этой проблемой на коммерческой основе, вы оплачиваете услуги юристов, врачей, психологов и они отыскивают вполне легальную причину не идти в армию. О том насколько эффективны эти услуги, лучше спросить у их потребителей.

Давайте представим, что этот закон действует уже сейчас, что он за собой повлечет?

Во-первых, уменьшится уровень образованности в обществе, вряд ли выпускники колледжей или училищ захотят продолжать образование после армии, по той же причине не захотят продолжать научную деятельность в магистратуре.

Во-вторых, большинство магистерских программ просто будут не нужны также, как и бакалавриат, что приведёт наши вузы к потере числа поступающих, соответственно и финансов.

В-третьих, произойдёт отток студентов из Белорусских вузов и в целом молодежи вовсе.

В-четвертых, падение престижа армии как таковой.

Я думаю, что этот закон скоро отменят, так же как и отменили 3 декрет, молодёжи есть что терять, лишний год жизни в абсолютно бесполезном месте, в котором подавляют волю старыми советскими трюками, дедовщиной, поборами и подобными вещами в “лучший” возраст их жизни – это то против чего стоит бороться”.

Еромин Егор Сергеевич – выпускник 2019 года

Данный нам законопроект, который скоро подпишут, ставит под удар и так не самое высокое образование в стране.

Количество действительно образованных людей ежегодно редеет, ведь за такой же период времени из страны уезжает более 1000 ученых.

Видимо дефицит призывников настолько сильный, что решили бить по образованию.

Человек в принципе не должен быть рабом полтора года жизни, но тут к тому же ущемляется право на образование.

Последние шансы подтянуть интеллектуальную составляющую умирают у нас на глазах.

Владимир Васильевич Островский – студент-политолог

Я не понимаю данный закон и не хочу понимать – развитые страны переходят на контракт и в армии работают профессионалы, которые смогут защитить свою страну, только их желание подкреплено деньгами и их специально обучают этой, так называемой нашим Президентом, “Военной специальности”. У нас же, ни методы призыва в армию, ни методы обучения в ВС не меняются: копай окоп, ложись под танк, кидай гранату. Это больная советская привычка – брать не качеством, а количеством! Идиотизм – по-другому не назовёшь.

Я люблю свою страну, но не государство, и служить этой власти, которая ни во что не ставит людей, которые платят налоги, пошлины и убивает любовь к родине я не хочу! Не считаю, что я что-то беру у государства в долг. Все Учреждения образования от Садика до институтов давно требуют немаленьких денег. Про больницы и поликлиники молчу. Там только консультация бесплатна, наверное.

Можно сказать, что после шумихи вокруг ВС (самоубийства) там станут относиться лучше, но это только вначале! Любое министерство всё хорошее делает у нас для показухи, а на деле тайком за кулисами варят новый яд или готовят оружие против своего народа.

В любом случае если тебе прикажут сделать то, что ты не умеешь и что-то пойдёт не так-то посадят, а то и расстреляют тебя, а не какого-нибудь министра или генерала. Правильно – зачем отвечать за слова, когда можно перекинуть ответственность на кого-то другого?

Мне не нужна ваша армия. Мне нужна свобода и я хочу жить здесь, а не выживать!

Павел Шнай

Что я думаю по поводу этого закона?

Двоякое мнение. С одной стороны, каждый мужчина должен пройти армию, научиться дисциплинированности, несомненно, но есть одно большое «НО».

На данный момент наша доблестная армия превратилась в сброд никчемных людей, которые сами не знают, чего хотят, тем более не знают, чего желать от юных солдат.

Мое мнение таково: армия должна быть не во вред умственного развития, ибо на данный момент, человек, идущий служить просто теряет полтора года жизни, выкидывает в никуда, а после, а после трудно себя заставить, так как полтора года разгильдяйства дают о себе знать.

А закон – это всего лишь способ прикрыть, я извиняюсь, чьи-то «задницы», дабы выполнять плановые нормы по набору призывников. Армия должна быть такой, чтобы молодой человек сам изъявил желание пройти срочную службу, а не вот это все, что творится.

Очень опечаливает факт того, что в армию можно уйти абсолютно здоровым, а прийти нет, –именно такое мнение у меня после просмотра утренней ленты новостей и по личным примерам моих товарищей.

Это является сугубо моим мнением и от вашего оно может отличаться.

Евгений Гуйдо – бывший студент-политолог

Престиж ВС в Беларуси и служба в них находится на предельно низком уровне.

Вместо того, чтобы улучшить условия несения службы МО решило усилить аппарат принуждения в виде законопроекта об отсрочках, который, по их мнению, должен увеличить количество призывников.

Но этот законопроект не решает проблемы, которые существуют в нашей армии.

Мне, как гражданину Республики Беларусь, абсолютно претит отдавать “долг” Родине именно таким бесполезным путем.

Нашей стране нужны специалисты и прерывать обучение ради ненужной и, я бы сказал, опасной для жизни и здоровья службы, как минимум глупо для страны XXI века.