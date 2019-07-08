Беларусь ответила Литве, что не сможет повысить уровень воды в Вилии 6 8.07.2019, 21:55

1,904

Литва просила повысить уровень воды в реке из-за засухи.

Беларусь не сможет повысить уровень воды в реке Вилия (Нерис — на территории Литвы), чтобы восполнить нехватку водных ресурсов с литовской стороны. Такое мнение высказал директор РУП "Центральный научно-исследовательский институт комплексного использования водных ресурсов" Александр Станкевич.

По словам специалиста, в Беларуси те же климатические условия, что и в Литве. Запас в Вилейском водохранилище необходим для поддержания водного баланса на белорусской территории, в том числе для обеспечения питьевой водой почти трети жителей Минска, пояснил Станкевич в интервью "Интерфаксу".

Он также отметил, что причиной пересыхания Вилии (Нериса) является малое количество осадков. Если дождей пройдёт больше, ситуация исправится. Нет гарантии, что через 2-3 недели выпадут значительные осадки, чтобы увеличить подачу воды из Вилейского водохранилища без потерь для белорусской стороны.

Ранее министр охраны окружающей среды Литвы Кястутис Можейко обращался к белорусскому природоохранному ведомству с просьбой о помощи в восстановлении уровня воды в Вилии. Об этом сообщали литовские СМИ. Однако в Минприроды Беларуси говорят, что официального запроса из Вильнюса в Минск не было.