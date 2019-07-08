Космонавт о словах депутата РФ: Я даже Великую китайскую стену рассмотреть не cмог 1 8.07.2019, 22:09

2,664

Юрий Батурин

Юрий Батурин прокомментировал скандальное высказывание Елены Серовой.

Депутат российской Госдумы и космонавт Елена Серова на пленарном заседании парламентской ассамблеи ОБСЕ заявила, что в 2014 году с борта Международной космической станции наблюдала обстрел Донбасса со стороны Украины. Она и другие космонавты, по словам Серовой, видели невооруженным глазом "вспышки, всплохи и молнии" на востоке Украины, сообщет BBC.

На слова Серовой обратило внимание издание РБК. "С борта Международной космической станции невооруженным глазом мне довелось увидеть, как рвались бомбы и снаряды на территории Донбасса и Луганска. И они летели со стороны расположения Вооруженных сил Украины. А в это время там гибли безоружные люди", - говорит Серова на заседании ПАСЕ, трансляция которого выложена на YouTube-канале парламентской ассамблеи.

По ее словам, Киев выдвигает обвинения против Москвы, чтобы скрыть "собственные военные преступления".

После публикации этого видео некоторые СМИ и пользователи соцсетей усомнились в том, что с борта МКС можно было рассмотреть военные действия на Донбассе.

Позже в интервью радиостанции "Говорит Москва" Серова пояснила, что наблюдала военные действия на востоке Украины во время экспедиции, которая началась 26 сентября 2014 года, когда у нее "было время между экспериментами".

"Куда летят и где рвутся бомбы, очень хорошо было видно. Про движение техники речь не шла. Для этого нужна оптика соответствующая, оборудование. Я говорила только о том, что видела невооруженным глазом", - уточнила депутат, отметив, что "все это очень хорошо наблюдается, особенно в ночное время".

Она добавила, что "никаких отчетов" об увиденном члены экспедиции не писали.

Летчик-космонавт Юрий Батурин усомнился в том, что с борта МКС действительно можно увидеть подобные военные действия.

"Это, понимаете, нужно, чтобы там стреляли, чтоб столько огня бы вырывалось. Я думаю, что это преувеличение. Без специальных средств наблюдения, думаю, не заметить", - сказал Батурин.

По его словам, находясь на борту МКС, можно рассмотреть большие населенные пункты, но "маленькие уже нельзя".

"Я слышал, как китайские космонавты говорили, что видели Великую китайскую стену. Я, сколько ни пытался увидеть, не смог. Но она все-таки большая и при определенном угле падения лучей, наверное, дает большую тень. Но чтобы перестрелку увидеть - я думаю, нет", - заключает космонавт.