Госстандарт: Российского масла не доливают по четверти стакана на бутылку 3 8.07.2019, 22:23

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Две страны ждет новый продуктовый конфликт?

Госстандарт Беларуси выявил, что производители российского масла чаще всего разливают его в бутылки меньше, чем заявлено на упаковке. Были проверены 47 партий импортного масла, и только в 9 из них заявленный объем соответствовал реальному количества продукта, сообщает "Еврорадио".

Поводом стало обращение гражданина, который усомнился в соответствии количества масла тому, что указали при маркировке. Нарушения в результате нашли в 80% партий.

Проверены были товары шести российских производителей. При заявленном номинальном количестве на бутылке 0,8 л недолив составил до 38 мл; 0,85 л — до 31,4 мл; 0,87 л — до 27 мл; 0,9 л — до 38 мл; 1 л — до 52 мл.

С учетом выявленных нарушений субъектам хозяйствования выдали 25 запретов реализации партий, 3 предписания об устранении нарушений, составлено 29 протоколов об административных правонарушениях, которые направлены для рассмотрения в суды.

Отдельные импортеры перамаркировали свои партии, чтобы продать товар в Беларуси. Была сделана перенастройка технологического оборудования.

Нарушители — ООО "Благо-Юг", ООО "Аквилон", ООО "ТД «Жемчужина Поволжья»", ООО "КПК", ООО "ПК «НАШ ПРОДУКТ»", ООО "Компания Благо".

Информацию о выявленных нарушениях в отношении продукции шести производителей направили в Росстандарт, который также "занимает активную позицию в этом вопросе".