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Разрушенный телемост: как украинцы остановили «пробный шар» кума Путина

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  • Юрий Гримчак
  • 8.07.2019, 22:36
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Юрий Гримчак

Реакция общества помогла остановить опасную идею российских пропагандистов.

Российские пропагандисты с телеканала "Россия-24" анонсировали проведение телемоста с украинским телеканалом Newsone под названием "Надо поговорить". Телеканал Newsone связывают с кумом президента РФ Владимира Путина - Виктором Медведчуком. Это вызвало волну возмущения среди граждан Украины. На скандал отреагировал президент Владимир Зеленский, который предложил президенту РФ Владимиру Путину "поговорить" не путем телемостов, а в нормандском формате, с участием президента США Дональда Трампа и премьер-министра Великобритании Терезы Мэй. Под влиянием общественности Newsone был вынужден отменить телемост, объяснив это угрозами в адрес журналистов. Ситуацию вокруг телемоста и предложения Зеленского, "Апостроф" попросил прокомментировать заместителя министра по вопросам оккупированных территорий Юрия Грымчака.

Телемост – это очередной этап гибридной войны. Когда Украину не удалось сломить военным путем, война перекинулась на информационное поле. Сейчас мы имеем попытку захвата информационного пространства Украины. На законодательном уровне с этим бороться очень трудно. Единственная зацепка заключается в том, что телеканал "Россия-24" не может работать на территории Украины даже в таком формате, что предлагается. Поэтому даже это повод для реагирования со стороны МВД или СБУ.

Итак, это был первый пробный шар. Хотели посмотреть на реакцию общества. И именно эта реакция стала главной причиной того, что телемост в конце концов отменили. Не последнюю роль в этом сыграло и обращение президента Владимира Зеленского, которое стало очень своевременным.


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