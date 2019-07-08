Что не так с «Великим камнем» Лукашенко? 7 8.07.2019, 22:55

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Большинство инвестиций в индустриальный парк идут из белорусского бюджета.

Удвоить белорусский экспорт и вовлечь десятки миллионов долларов инвестиций. Такими обещаниями Александр Лукашенко оправдывал один из крупнейших инвестиционных проектов – Китайско-белорусский индустриальный парк под Смолевичами. Какой получился результат - в материале «Белсата».

Миллиард долларов заявленных инвестиций, почти половина из которых уже освоено. Так администрация Китайско-белорусского индустриального парка «Великий камень» объявила на прошлой неделе о результатах своей работы.

Заявление прозвучало во время Международного экономического форума, часть мероприятий которого прошла в «Великом камне». Во время форума резидентами технопарка стали 11 новых компаний. Общее же их количество, по официальным данным, превысило уже полсотни. За последний год территорию заполнили новые административные и производственные здания. Строится сравнительно большой завод Zoomlion. Городок начинает обрастать жилыми домами и кафе.

Но дьявол начинает проявляться в деталях. Во-первых, как сообщили нам в администрации, реальным производством занимаются только 12 резидентов. Но и эта цифра выглядит завышенной. Так, офисы и производственные площадки ряда компаний — явно необжитые и пустуют в разгар рабочего понедельника.

Экономист Леонид Фридкин объясняет:

«Вообще те льготы, которые даны парку указами, они рассчитаны, в основном, на экспортное производство».

Что до полумиллиарда долларов инвестиций, якобы освоенных в «Великом камне», то подавляющее большинство этих денег идет из белорусского бюджета и вкладывается в инфраструктуру парка. А это больше, чем годовой республиканский бюджет на медицинскую помощь населению.

Единственный крупный иностранный инвестор, что инвестирует десятки миллионов долларов, это — логистическая компания «Чайна Мерчанц». Но эта фирма не занимается производством. При этом она пользуется льготами, предназначенными для высокотехнологичных инвесторов и имеет за счет этого ценовое преимущество перед белорусскими складскими операторами, которые платят налоги.