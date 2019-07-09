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Помпео создал комиссию по пересмотру принципов внешней политики США

  • 9.07.2019, 7:35

В комиссию войдут эксперты по правам человека и активисты, представляющие весь политический спектр.

Госсекретарь США Майк Помпео в понедельник сформировал комиссию по пересмотру роли прав человека в американской внешней политике, сообщает «Голос Америки».

В Комиссию по неотчуждаемым правам войдет 10 человек, а возглавит ее бывший посол США в Ватикане и профессор юриспруденции из Гарвардского университета Мэри Энн Глендон. Как рассказал Помпео, среди членов комиссии – эксперты по правам человека и активисты, представляющие весь политический спектр.

Помпео, в ходе своего выступления не отвечавший на вопросы журналистов, заявил, что международные институты, созданные с целью защиты прав человека, отклонились от своей миссии.

«По мере распространения претензий по поводу прав человека, некоторые претензии стали вступать в противоречие с другими, порождая вопросы и споры о том, какие права следует уважать, – сказал он. – Государства и международные институты по-прежнему не обладают полным пониманием соответствующих обязанностей, связанных с правами человека».

«Настало время провести информированный пересмотр роли прав человека в американской внешней политике», – добавил госсекретарь.

После того, как Помпео представил присутствующим Глендон, она обещала, что комиссия «сделает все возможное, чтобы выполнить ваши требования и сделать это таким образом, чтобы помочь вам в непростой задаче – воплотить принцип в политике».


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