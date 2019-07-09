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Главный тренер «Пяста»: БАТЭ – фаворит

  • 9.07.2019, 7:41
Вальдемар Форналик
Фото: Footboom.com

Но никто не думал, что и его соперник по квалификации в Лиге чемпионов может стать чемпионом Польши.

Главный тренер польского "Пяста" Вальдемар Форналик поделился ожиданиями накануне противостояния с БАТЭ в отборе Лиги чемпионов, сообщает pressball.by:

- Нелегко выйти на уровень соперников, у которых сезон в разгаре. Тем не менее сделали все, чтобы подойти к противостоянию в оптимальной форме. На все вопросы ответит игра, но, считаю, мы готовы конкурировать с БАТЭ.

Вспоминал матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы, в которых БАТЭ играл с "Челси" или "Арсеналом". Я много знаю об этой команде, но последние наблюдения за их встречами дали еще больше знаний об оппонентах.

В наш клуб пришло несколько новых игроков, но могу сказать, что в первых матчах сезона больших изменений в составе не будет. Мы провели только три контрольные встречи, но учитывая, как часто придется играть в скором времени, этого вполне достаточно. У нас сформирован костяк команды, но то же можно сказать и о БАТЭ.

Преимущество команды из Беларуси в том, что сезон у них подходит к середине, плюс у БАТЭ есть опыт участия в еврокубках, где клуб оказывается каждый год. Безусловно, фаворитом является БАТЭ, но если мы будем в той же форме, что и прошлом сезоне, сможем преподнести сюрприз. До предыдущего сезона никто даже не думал, что "Пяст" может стать чемпионом Польши — теперь я хотел бы видеть, как мы будем продвигаться по квалификации ЛЧ, — приводит слова тренера dziennikzachodni.pl.

Первый матч дуэли в рамках первого квалификационного раунда Лиги чемпионов пройдет 10 июля на "Борисов-Арене", ответный — 17 июля в Гливице.


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