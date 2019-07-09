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«Телемост – Путину под хвост»

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  • 9.07.2019, 7:45
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У офиса телеканала NewsOne в Киеве прошла акция протеста.

У офиса телеканала NewsOne в Киеве прошел митинг с требованием лишить его лицензии. Журналист Сергей Гришин вел в Facebook стрим с места событий, сообщает gordonua.com.

В акции приняло участие около ста человек. Пришедшие зажгли файеры и взрывали петарды. Вход в бизнес-центр, в котором расположен телеканал, окружили бойцы Нацгвардии в защитной экипировке. Поблизости также дежурили пожарные.

Участники акции пришли с плакатами "Телемост – Путину под хвост", "Стоп оккупант-ТВ" и "Стоп пропаганда". Они призвали оказывать давление на президента, задавая ему вопрос: "Когда сядет кум президента РФ Владимира Путина Виктор Медведчук?"

После 20-минутного митинга участники перешли к другой стороне здания, куда выходят окна телеканала.

7 июля российский пропагандист Дмитрий Киселев заявил, что 12 июля телеканал "Россия 24" проведет телемост с телеканалом NewsOne.

Собственником телеканала NewsOne в конце 2018 года стал нардеп от Оппозиционного блока Тарас Козак. По данным программы "Наші гроші", он входит в ближайшее окружение главы политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука, который является кумом президента России Владимира Путина.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман и ряд других украинских политиков призвали NewsOne отказаться от этого телемоста. В NewsOne утверждали, что телемост будет проведен "между обычными людьми Украины и России, без политики".

Временно исполняющий обязанности главы Службы безопасности Украины Иван Баканов обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому по поводу созыва внеочередного заседания Совета нацбезопасности и обороны Украины в связи с анонсом телемоста.

Зеленский заявил, что анонс телемоста между украинским каналом NewsOne и российским "Россия 24" является "опасным пиар-ходом". Он призвал украинцев не поддаваться на провокации и сохранять спокойствие.

8 июля телеканал NewsOne сообщил об отмене телемоста из-за "прямых угрозы физической расправы в отношении журналистов и их близких".

По факту подготовки телемоста Генеральная прокуратура Украины открыла уголовное производство. Генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что СБУ и ГПУ имеют достаточно доказательств для наложения санкций на телеканал NewsOne.


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