В Госконтроле нашли «виноватых» за дефицит пенсионного фонда 10 9.07.2019, 7:56

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Контролеры проверили работу ФСЗН.

Вынужденная неполная занятость работников и просроченная задолженность предприятий по страховым взносам отрицательно сказываются на уровне доходов ФСЗН. К такому выводу пришли специалисты Госконтроля, которые проверили исполнение бюджета фонда за 2018 год, сообщает tut.by.

Напомним, ранее Лукашенко раскритиковал исполнение бюджета ФСЗН, а чиновники начали готовить проект указа по соцстрахованию.

— Отрицательное влияние на уровень доходов бюджета фонда продолжает оказывать сложившаяся в республике ситуация с наличием вынужденной неполной занятости работников организаций (несмотря на ее ежегодное сокращение), а также наличие просроченной задолженности предприятий по уплате обязательных страховых взносов, которая на 1 января текущего года составляла 96,8 миллиона рублей, — отмечают в КГК.

Напомним, на начало апреля 982 предприятия и индивидуальных предпринимателя не смогли вовремя уплатить страховые взносы в ФСЗН. Общая сумма долга превысила 23,5 миллиона рублей. Пока ФСЗН не удается решить проблему с должниками.

Ранее прокуратура Минской области раскритиковала работу Минского областного управления ФСЗН и потребовала устранить нарушения в «контрольной» работе. При проверке нашли проблемы в части исполнения бюджета ФСЗН — не всегда обеспечивались сбор и аккумулирование платежей в бюджет, взыскание недоимок и пеней, контроль за поступлением средств в бюджет по исполнительным документам.

За 2018 год доходы бюджета фонда составили 13 миллиардов 929 миллиона 944,7 тысячи рублей, или 102,6% к утвержденному плану и 99,5% к уточненному плану, отмечают в КГК. Ранее Минфин сообщал, что доходная часть бюджета ФСЗН по итогам прошлого года была исполнена на 99,3% от утвержденного годового плана.

«По сравнению с 2017 годом доходы бюджета фонда увеличились на 11,8%. Наибольшие доходы в бюджет фонда поступили от плательщиков Минска, Минской и Гомельской областей, — поясняют в КГК. — На темп роста доходов бюджета фонда в прошлом году оказали влияние два фактора: снижение количества лиц, занятых в экономике, и рост среднемесячной заработной платы в республике».

За 2018 год остатки средств бюджета фонда увеличились на 31% по сравнению с началом года и составили 1 миллиард 331 миллион 550,7 тысячи рублей. В том числе 1 миллиард 213 миллионов 676,6 тысячи рублей за счет средств профессионального пенсионного страхования и 117 миллионов 874,1 тысячи рублей за счет средств государственного социального страхования, поясняют в КГК.

В Госконтроле ранее поясняли, почему возник дефицит средств в ФСЗН.

— С 2013 года бюджет фонда испытывал недостаток собственных средств для осуществления выплат пенсий, пособий, который до 2015 года покрывался за счет остатков предыдущих лет. А с 2015 года — субвенциями из республиканского бюджета, — отметил заместитель председателя Комитета государственного контроля Александр Курлыпо, выступая в «парламенте». — Недостаток собственных средств бюджета фонда привел к снижению темпов роста средней пенсии по возрасту к номинально начисленной заработной плате. В результате соотношение данных показателей сократилось с 43,3% за 2010 год до 37,6% за 2017 год.

На наполняемость бюджета фонда влияют несколько факторов, в первую очередь — сокращение численности занятого в экономике населения, прирост численности получателей социальных выплат из-за складывающихся демографических процессов и недостижение запланированного уровня зарплаты в среднем по стране, отмечали ранее в Госконтроле.

— За последние 8 лет соотношение занятых в экономике и количество получателей пенсий сократилось с 1,9 в 2010 году до 1,68 в 2017-м, — отмечал Александр Курлыпо. — Кроме того, негативное влияние на уровень доходов бюджета фонда оказало наличие безработицы и вынужденной неполной занятости работников организаций. Отрицательное влияние на исполнение доходной части бюджета фонда также оказало наличие просроченной задолженности по уплате обязательных страховых взносов.