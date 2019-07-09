«Лошарик» проливает свет на деятельность российской подводной разведки 9.07.2019, 8:07

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ИЛЛЮСТРАЦИОННОЕ ФОТО

Аналитики отмечают повышенный интерес РФ к Арктическому региону.

Пожар на борту российской атомной глубоководной подлодки, унесший жизни 14 элитных военнослужащих, слегка приоткрыл завесу тайны над деятельностью секретной подводной разведки, с ее растущим в последнее время вниманием к богатому ресурсами полярному региону, сообщает «Голос Америки».

Офицеров, погибших 2 июля в результате пожара на суперсекретной подлодке в Северном Ледовитом океане, похоронили в субботу в Санкт-Петербурге. Власти до сих пор не раскрывают причины пожара на подлодке «Лошарик», которая считается гордостью глубоководной разведывательной программы.

Инцидент вообще окружен крайней секретностью, и информация выдается неохотно. Представители российских властей в своих заявлениях говорят в основном об отваге членов экипажа, давая понять, что их миссия носила секретный характер.

По данным норвежского управления радиационной безопасности, пожар был вызван взрывом газа. Российские власти сообщают лишь, что пожар начался в батарейном отсеке.

Внимание мировых СМИ сосредоточено на вопросе о том, вызвал ли инцидент утечку радиации, что российские власти решительно отрицают. Некоторые аналитики связывают скрытность Кремля с чувством оскорбленной гордости или необходимостью скрыть радиационную угрозу.

Однако высокий уровень секретности всегда был свойственен и «Лошарику», и другим подлодкам в небольшом флоте Главного управления глубоководных исследований Минобороны (ГУГИ), которое подчиняется непосредственно Генеральном штабу Вооруженных сил.

«Передовая мини-подлодка «Лошарик»… входит в число самых секретных судов российских ВМС», – написал в «Твиттере» Карл Бильдт, бывший премьер-министр Швеции, ныне занимающий пост сопредседателя Европейского совета по международным отношениям.

Миниатюрные подложки оснащены высокотехнологичным гидрографическим оборудованием для сбора данных и современными акустическими системами. По словам западных военных аналитиков, они могут использоваться для отслеживания, прослушивания и повреждения подводных коммуникационных кабелей, слежки за иностранными подлодками и прогнозирования движения льдов.

Предполагается также, что «Лошарик» и другие подлодки из флота ГУГИ могут размещать на дне устройства для создания шумовых помех, чтобы маскировать передвижения российских подлодок с Кольского полуострова в Северную Атлантику.

«Это большая потеря для флота, вообще для армии», – заявил российский президент Владимир Путин министру обороны Сергею Шойгу, который отправился в штаб-квартиру Северного флота в Североморске менее чем через два дня после пожара, двум из которых было присвоено звание Героя Российской Федерации.

Шойгу назвал членов экипажа «уникальными военными специалистами - высококлассными профессионалами, проводившими важные исследования по изучению гидросферы Земли».

«Сложно поверить, чтобы типичный экипаж, 20-25 человек, состоял из 7 капитанов первого ранка, среди которых двое признаны героями Российской Федерации, если только они не проводили какую-то важную исследовательскую миссию или, возможно, испытание», – отмечает военный аналитик из Центра Вильсона Майкл Кофман. В своем блоге он написал: «Стандартный состав или нет, в любом случае, гибель этих высокопоставленных офицеров, скорее всего, будет большой потерей не только для российского флота, но и для технических усилий ГУГИ».

По словам представителей Пентагона, Кремль в последнее время проявляет повышенный интерес к укреплению экономического и военного влияния в Арктике. Они полагают, что Кремль не только беспокоится за Арктику в плане безопасности, но и считает этот регион потенциальным источником больших природных богатств, на которые он нацелен предъявить претензии, в то время как таяние полярных льдов открывает новые возможности как для добычи полезных ископаемых, так и для прокладывания новых судоходных маршрутов.

Рассуждая о планах развития в 2017 году, Путин сказал: «Богатство России будет прирастать Арктикой». Он оценил находящиеся там неразведанные ресурсы нефти и газа и редких металлов в 35 триллионов долларов. Половина арктической береговой линии приходится на северное побережье России.

Норвежские власти жалуются на повышенную военную активность вблизи своих границ, называя ее агрессивной.

В марте министр обороны Норвегии Франк Бакке-Йенсен заявил, что российские силы активно создавали помехи для GPS-сигналов во время учений Trident Juncture – крупнейших учений НАТО со времен окончания холодной войны, которые проводились вокруг Северной Европы и Арктики в конце 2018 года. «Россия просила предоставить доказательства. Мы предоставили им доказательства», – заявил он.

Российская газета «Известия» в мае сообщила, что Северный флот создал электронный «щит» вдоль арктического побережья, способный создавать помехи для спутниковой связи и беспилотников, GPS-сигналов и других навигационных систем на расстоянии до 8000 км.

Пентагон запросил финансирование для создания нового стратегического порта в Арктике с целью противодействия нарастающей военной активности России в регионе. В этом году Россия открыла новую военную базу «Северный клевер» на острове Котельный, между морем Лаптевых и Восточно-Сибирским морем. База построена таким образом, чтобы персонал мог перемещаться по всему масштабному объекту, не выходя на улицу, где температура может достигать минус 50 градусов Цельсия.