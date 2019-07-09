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Что происходит с такси в аэропорту «Минск» и почему оттуда так дорого уехать

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  • 9.07.2019, 8:21
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Таксист рассказал, как устроена кухня перевозчиков в Национальном аэропорту.

Сообщений о «бешеной» стоимости поездок и «нечестном» поведении таксистов в последнее время все больше. Недавно гражданское дело в отношении одной столичной фирмы-перевозчика рассматривали в суде. Особенно много «бомбил» в аэропорту. Дошло до того, что сами таксисты стали просить у чиновников навести там порядок. Как устроена кухня перевозчиков в Национальном аэропорту Минск, tut.by согласился рассказать и показать бывший таксист.

«Предложили довезти до Минска за 60 рублей»

Национальный аэропорт Минск находится в 42 км от центра столицы, до границы города — 28 км. В теории у авиапассажиров не должно быть проблем с тем, чтобы добраться в столицу. Из города в аэропорт и обратно ездят два рейсовых автобуса и два маршрутных такси, стоимость билета — 4 рубля. Кроме того, в аэропорту есть более сорока своих трансферов, которые за 30−40 рублей довезут пассажира в любую точку Минска. Работают там и обычные такси. И вот с их стоимостью часто возникают вопросы.

Например, недавно минчанка Ольга летела в Минск самолетом из Пекина с пересадкой в Москве. Обычно девушку встречают из аэропорта на машине, но в этот раз ей пришлось добираться домой самостоятельно.

— Я очень устала — в Москве в аэропорту ждала самолет 13 часов, у меня был тяжелый чемодан. Живу я в Заводском районе, поэтому ехать на маршрутке или автобусе — не мой вариант, это заняло бы много времени, а когда ты устал, то каждая минута ожидания очень тяжело воспринимается.

Ольга знала, что в аэропорту есть трансферы, однако в службе сервиса ей сообщили, что все машины заняты — ближайшая будет через 40 минут. Девушка подошла к зазывалам, которые в зоне прилета предлагали услуги такси.

— Сказали, что за 60 рублей меня довезут. За такие деньги ехать я отказалась. Позвонила по телефону в одну из служб такси: через пару минут подъехала их машина, водитель довез меня до дома за 30 рублей.

«Едьте сейчас — или не уедете»

Когда журналисты приехали в Национальный аэропорт Минск, в нем приземлилясь сразу несколько рейсов: из Рима, Одессы, Москвы, Пекина, Берлина, Санкт-Петербурга, Праги. Наш сопровождающий Сергей в 2000-х работал таксистом службы 107 и всю «кухню» перевозчиков знает изнутри.

— До начала 2000-х в Минске было много левых таксистов, а в аэропорту стояли только «фильтры» — нелегалы, которые работали на себя, а за поездку до столицы они требовали огромные деньги. Это было полубандитское место: там были только свои, чужаков не пускали, — по пути в аэропорт вспоминает Сергей. — Потом работали разношерстные такси, но цены на их перевозки тоже кусались — 40−50 долларов. В 2015-м аэропорт разрешил работать на своей территории службе «157».

А не так давно Национальный аэропорт Минск создал свою службу перевозок, в нее входят около 40 авто — в основном это Geely, но есть несколько других микроавтобусов. Этот транспорт стоит в первой полосе: ближе всего к зоне прилета, попасть туда могут только они, да еще рейсовые автобусы и маршрутки. А вот другие такси заезжают на аэровокзал на общих основаниях: в первые два въезда нахождение в течение 20 минут бесплатно, каждый последующий въезд стоит 10 рублей. За такие деньги долго не выстоишь, поэтому эти авто облепили всю территорию за пределами аэровокзала: стоят они вдоль дорог и на ближайшей АЗС, под знаками, запрещающими остановку и стоянку транспортных средств.

Во время нашего визита в аэропорт зона прилета была заполнена людьми. Кого-то из пассажиров встречали и увозили на автомобилях родственники и знакомые. Кто-то садился в рейсовый автобус или трансферы аэропорта.

Как работает заказ трансфера мы решили проверить на себе: три раза корреспондент звонил в службу заказа по номеру 7373, каждый раз более минуты слушал информацию о стоимости поездки, музыку, после чего автоответчик сообщал, что все операторы заняты и раздавались короткие гудки.

— Вы можете уехать прямо сейчас, есть машина. Но если вы еще получаете багаж, то ничего не обещаем. Потом автомобилей не будет — у нас миллион заявок, — предупредили сотрудницы службы заказа трансферов на стойке возле 5−6-х секторов.

«Mister, taxi! Столица — forty dollars»

Не очень-то приветливых сотрудников службы заказа трансферов в зоне прилета сменяют зазывалы — мужчины и женщины с бейджиками «TAXI» на груди, которые чуть ли не за руки хватают потенциальных пассажиров. Зазывал много, мы насчитали не меньше десяти.

— Такси… Такси… Такси… Такси надо? — прохаживаясь, обращаются они к выходящим из здания аэропорта.

— Я встречаю здесь тех, кто работал в такси еще в 2000-х вместе со мной. Денежное здесь место, поэтому они и держатся столько лет. Я сам в аэропорту не работал — совесть не позволяла, не то воспитание. А потом и вовсе уволился из перевозок, — говорит Сергей. — Хотя я не считаю, что 30 рублей в любую точку Минска на такси — это много. Более реальная стоимость рублей 45−50, ну, а 60 — это вовсе «потолок». Но знаю, что здесь есть «бомбилы», которые разводят клиентов на долларов 50 за дорогу до столицы.

Сергей говорит, что таксисты очень хорошие психологи: по внешнему виду, одежде оценивают человека, есть ли у него деньги, сколько можно ему «зарядить» за поездку. С клиентом водители очень обходительны: заберут из рук чемодан, дотащат его до машины и погрузят в багажник. Во время пути поддержат любую беседу или вообще будут молчать — все зависит от настроения пассажира.

— Часто большие суммы называют приезжим из Европы, россиянам. А вот, например, гостей из Китая не проведешь — в большинстве своем они ходят большими группами, один за одного стоят горой, да и каждую копейку считают. Поэтому таксисты на них даже не обращают внимания.

— Mister, taxi! Minsk, столица — forty dollars, — используя английские слова, обратился к группе иностранцев зазывала. Видимо, на этом его знание английского закончилось, потому что он перешел на жесты и тыкнул в сторону пальцем, — вон там авто стоит, такси!

Иностранец кивнул, зазывала через рацию дал сигнал водителю, и тут же такси, принадлежащее ипэшнику, подъехало к пассажирам.

Отметим, пользоваться рацией на территории аэропорта нельзя. Тем не менее, зазывалы это делают прямо на глазах милиции, сотрудников аэропорта и перед многочисленными видеокамерами.

«Дорого — потому что День Победы!»

Журналист тоже примерял на себя образ прилетевшего только что в Беларусь русскоговорящего гостя из ближнего зарубежья.

— Отвезите нас в центр, улица Козлова, — просим то у одного, то у другого зазывалы.

— 45… 60… 70 рублей, — озвучивают цены посредники. Те, кто называет более высокую стоимость, объясняют, что проехать в Минск сейчас очень трудно: — Танки у нас сейчас ездят по городу — «День Победы», все перекрыли, надо в объезд ехать (журналисты были в аэропорту на «день независимости»).

— Но везде написано, что 30 рублей до Минска… — пытаемся сбить цену и указываем на объявления с «честной» ценой.

— Ой, что это написано, не верьте, этих машин нет, они все расписаны давно, — парируют перевозчики.

Подошли к водителю трансфера аэропорта — мужчина сидел за рулем Geely Atlas.

— Я заказан, идите в будочку возле пятого сектора — там закажете машину. Да, за 30 рулей мы возим. Кто сказал 50? А, эти… Так вы или их слушайте, или меня… — не отрываясь от смартфона побеседовал с нами водитель.

— Девушка, вам в Минск? Давайте за 30 рублей вас отвезу! — бежит к нам водитель такси «135». Узнав, что мы не поедем, он сел за руль и двинулся в сторону выезда.

Наш сопровождающий Сергей объяснил: таксист, скорее всего, привез пассажира в аэропорт. Теперь ему надо возвращаться в Минск — конечно, ему выгоднее взять пассажира за стандартную плату, чем ехать порожняком.

Кстати, таксисты, работающие в столице от диспетчерских служб, говорят, что они редко бывают в аэропорту, хотя готовы там работать по своим — тогда в среднем поездка из аэропорта до Минска пассажирам обойдется в 35−45 рублей.

— Если мы привозим в аэропорт пассажира, то должны его высадить и быстро уехать — у нас же есть только 20 бесплатных минут для стоянки. Успеем за это время подобрать человека, которому надо в Минск, — отлично, но часто возвращаемся обратно пустыми, — рассказал Александр, один из водителей, работающих на диспетчерскую. — В аэропорту создали какую-то монополию трансферов, из-за чего работать там обычные таксисты не могут. А страдают от этого пассажиры. У них, конечно, есть возможность уехать дешево — за 30 рублей, но только в случае, если будет свободное авто. Но чаще люди попадают на зазывал и уезжают по дурным ценам.

Александр отметил, что люди, которые летают часто, знают о ситуации с такси в аэропорту, поэтому, выйдя из самолета, они идут не в зону прилета, а поднимаются выше — в зону вылета, куда столичные такси привозят пассажиров из города. Там они и нанимают машину, на которой уехать из аэропорта в Минск можно за те же 30 рублей, которые берут за свои услуги трансферы, только вот никуда дозваниваться и оформлять заказ в службе сервиса аэропорта не понадобится.

«За сто рублей по таким тарифам довезет…»

Автомобили, которые предлагают пассажирам зазывалы, стоят за территорией аэровокзального комплекса. Мы заметили там такси различный служб: «Яндекс», «Бавария», 7788, 7785, 152, были авто, принадлежащие ипэшникам.

Таблички с тарифами из нескольких десятков машин были только в трех. В одном бейджик закрывает цены — будет сюрприз для пассажира от водителя. Низкой стоимость не назовешь: абонирование — 10 рублей, 1 км проезда — 2 рубля 20 копеек, 1 км проезда за городом — 2 рубля 50 копеек. При этом средняя стоимость услуг такси по Минску составляет: абонирование (включающее посадку и 3 км проезда) — 4 рубля 50 копеек, 1 км проезда в городе — 55 копеек, за городом — 85 копеек.

— По таким расценкам дорога в Минск обойдется пассажиру в более чем 100 рублей в зависимости от того места, куда его необходимо доставить, — поясняет Сергей. — Причем, если такие расценки у перевозчика утверждены, то ничего не сделаешь — придется рассчитаться. А ведь у таксиста может быть несколько тарифов, по которым он может работать. И фраза от водителя «повезу по счетчику» пассажира должна насторожить. Чтобы не попасть в неприятную ситуацию, надо настаивать на том, чтобы водитель назвал примерную стоимость поездки.

Комментарий аэропорта: «Наш трансфер заставил снизить запросы других перевозчиков»

Как рассказали в Национальном аэропорту «Минск», руководство неоднократно инициировало подготовку проекта постановления Совмина о твердых ценах на услуги терминалов такси. Также неоднократно предлагались проекты решения о регулировании работы терминалов такси. Но подход к данным вопросам изменить не удалось.

— Аэропорт вынужден был развивать собственную службу трансфера. Но автомобильные перевозки — это непрофильная деятельность предприятия, а всего лишь дополнительный сервис. Решение о трансферах было одобрено в Совмине и высшими должностными лицами. Установили фиксированную цену на перевозку, сегодня она составляет 30 рублей. Это позволило существенно снизить «запросы» местных перевозчиков такси, которые также были вынуждены снижать цены, — пояснили в аэропорту.

В пресс-службе аэропорта согласны, что спрос пассажиров на услуги такси значительно превышает возможности трансфера. Вместе с тем он обеспечивает людям широкий выбор перевозчиков, включая возможности использования электронных площадок. Поэтому ни о какой «монополизации» не может идти речи.

Однако отдельные граждане предпринимали попытки монополизировать данный рынок и установить свои правила игры: присвоить себе право приема всех заказов, лишить добросовестных перевозчиков возможности контактировать с клиентом. Об этом сотрудники аэропорта сообщали в госорганы, предоставляли фото и видеодоказательства, другую информацию. Отмечаются также незаконные действия граждан с радиостанциями, что является препятствием для нормальной работы служб такси на территории аэропорта.

— Мы постоянно ведем диалог с крупными службами такси, и на данный момент к деятельности аэропорта вопросов не возникает. Национальный аэропорт «Минск» самостоятельно разработал и реализовал концепцию по созданию терминала такси — это новшество для Беларуси. Сегодня объявлен аукцион по сдаче терминала такси в аренду, в нем имеет право принять участие любой желающий.

По итогам аукциона аэропорт надеется на дополнительную прозрачность в работе такси, а также активизацию контролирующих органов, обязанных в рамках компетенции пресекать любые нарушения, связанные с работой терминала такси и недобросовестных перевозчиков.


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